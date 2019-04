Parallel Wireless ajoute les capacités AMPS (1G) à son architecture unifiée « ALL G »





Le tout premier AMPS (vAMPS) entièrement virtualisé de la planète favorisera la modernisation et l'économie de coûts

NASHUA, New Hampshire, 1er avril 2019 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., le leader de la prestation de la toute première solution logicielle de réseau bout en bout unifiée au monde pour l'ensemble des G, dont les 2G, 3G, 4G et 5G, annonce aujourd'hui l'ajout de capacités 1G (AMPS) à sa technologie de réseau cellulaire bout en bout entièrement virtualisé. Cette solution portera les principes de virtualisation réseau (NFV) à la 1G/AMPS pour aider à réduire les coûts et la complexité de déployer ou d'élargir les réseaux 1G, tout en permettant de migrer de manière rentable vers tous les réseaux de prochaine génération.

Le vAMPS de Parallel Wireless est compatible entre autres avec : les TACS (Total Access Communications Systems), au Royaume-Uni; le système NMT (Nordic Mobile Telephone), en Scandinavie; le C450, en Allemagne; et le système NTT, au Japon. Il permettra aux exploitants mondiaux de moderniser leur infrastructure 1G. Les exploitants qui voudront implanter la solution 1G vAMPS pourront bénéficier d'une mise à niveau logicielle à vD-AMPS.

Qu'est-ce qui rend unique la solution vAMPS de Parallel Wireless?

La solution virtualisée multitechnologique et innovante de Parallel Wireless subdivise les composantes matérielles et logicielles, de manière à rendre les déploiements faciles et abordables pour l'installation, l'entretien et la mise à niveau de toute technologie d'avenir grâce :

Au CWS (Converged Wireless System), soit la station de base tout-en-un, multitechnologique, définie par logiciels et fondée sur le GPP permettant de remplacer des systèmes 1G/2G/3G/4G du passé, de les exploiter simultanément depuis la même station de base et de fournir des services voix-données de qualité supérieure aux utilisateurs. Les noeuds CWS multitechnologiques sont faciles à déployer et à entretenir et permettent une avenue d'actualisation technologique claire de la 1G vers les 2G/3G/4G/5G.





Au HNG (HetNet Gateway), soit une plate-forme logicielle « ALL G » qui virtualise l'ensemble des fonctions fondamentales et « ALL G RAN », y compris MTSO pour AMPS, afin de réduire le coût du RAN en simplifiant et en automatisant les réseaux de type « ALL G ». Elle permet aussi une mobilité sans faille et une faible latence, offrant ainsi la meilleure expérience abonné pour la 1G d'aujourd'hui, de même que pour les 2G/3G/4G et la 5G de demain. Pour assurer une intégration harmonieuse avec l'infrastructure TDM du passé, la solution vAMPS prendra en charge tant les interfaces IP que TDM (vTDM)



Avec l'intelligence du logiciel HetNet Gateway et la souplesse du CWS, cette solution vAMPS innovante procurera aux exploitants mondiaux les avantages suivants :



Mise à niveau rentable de réseau par l'entremise d'une fonctionnalité SDR (Software-Defined Radio)

En intégrant l'ensemble des G dans le même format, les exploitants peuvent offrir un accès 1G et migrer sans heurts vers les 2G/3G/4G/5G comme ils l'entendent et en fonction de leur budget avec une mise à jour logicielle, sans remplacer l'équipement physique.



Expérience utilisateur améliorée

Puisque l'ensemble du trafic, voix comme données, est orchestré par le vSON 1G/2G/3G/4G/5G en temps réel du HNG, cette solution permet aux utilisateurs de basculer automatiquement entre les technologies sans aucun impact sur leur expérience. De plus, le vAMPS numérise les signaux analogiques 1G pour assurer un meilleur contrôle de la qualité de service (QoS).



Simplification architecturale et opérationnelle

Grâce à l'approche NFE (Network Function Elimination) du HNG, les exploitants peuvent conjuguer les fonctions de passerelle 1G, 2G, 3G et 4G dans une plate-forme unique afin de simplifier le déploiement et l'entretien des réseaux « ALL G ». Le SON en temps réel depuis HetNet Gateway automatise la maintenance continue par l'intermédiaire de capacités d'auto-optimisation.

Le coût total de possession (TCO) le plus bas du marché



L'installation est facile et il est possible d'exploiter les 1G/2G/3G/4G en une seule et même solution, sans oublier que les liaisons secondaires souples de relais et de maillage dans la bande passante réduisent l'ensemble des dépenses en immobilisations (CAPEX) des exploitants. La plus faible consommation énergétique qui soit et l'automatisation réseau réduisent les dépenses d'exploitation (OPEX), permettant aux exploitants d'accroître leur profitabilité à chaque étape du cycle de vie du réseau.

Citations d'appui

Shah Rahman, de Facebook Connectivity, déclare : « Le vAMPS offre de nouveaux degrés de connectivité et une qualité de voix sans précédent à des milliards d'utilisateurs; il présentera un intérêt certain pour la communauté Magma. »

Steve Papa, fondateur et chef de la direction à Parallel Wireless, soutient : « Dans le cadre de notre vision d'innovation et de bouleversement, la virtualisation de l'AMPS est un pas dans la bonne direction. En intégrant toutes les G, nous pouvons désormais offrir des économies de coûts et une simplification réseau pour tous les types de réseau cellulaire afin de les rendre économiquement viables pour les exploitants proposant une couverture "ALL G" ou disposant d'une telle couverture, et aussi permettre à ces derniers une mise à niveau rentable de la 1G vers la 5G avec l'architecture 5G native. En conséquence, les fonctionnalités de type 5G, dont l'informatique de pointe et le découpage en tranches de réseau, sont désormais à la disposition des réseaux 1G, 2G, 3G et 4G. »

À propos de Parallel Wireless

La mission de Parallel Wireless est de relier 4 milliards de personnes non connectées en repensant les réseaux cellulaires. Sa solution bout en bout unifiée RAN ouvert pour 1G AMPS, 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE et 5G permet aux opérateurs de télécommunications de déployer des réseaux cellulaires « ALL G » avec SON en temps réel aussi facilement et de manière aussi rentable que le Wi-Fi d'entreprise, que ce soit dans un cadre rural, professionnel, urbain dense, de sécurité publique, de communication entre machines, d'Internet des objets ou de villes intelligentes. La société collabore avec de nombreux exploitants de premier plan du monde entier et a été nommée l'un des fournisseurs les plus performants par Telefonica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions virtualisées RAN ouvert multitechnologiques ont été saluées par 50 prix décernés par l'industrie. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

La marque Parallel Wireless, les logos de Parallel Wireless, les marques HetNet Gateway, Converged Wireless System, CWS et autres sont des marques commerciales ou des marques déposées de Parallel Wireless aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis : Ce communiqué de presse est publié le premier avril; les lecteurs et les membres des médias doivent donc le considérer comme un poisson d'avril.

