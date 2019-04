D-BOX et HOYTS signent une première entente pour équiper 4 auditoriums en Australie avec plus de 200 fauteuils de mouvement inclinables D-BOX





MONTRÉAL, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX:DBO), le chef de file dans le domaine des expériences du divertissement immersif a le plaisir d'annoncer qu'elle vient de signer un premier contrat avec HOYTS, le plus important exploitant de salles de cinéma et une des entreprises de divertissement dominantes d'Australie. Cette entente porte sur 4 auditoriums complets de Sydney et de Melbourne qui seront dotés de plus de 200 fauteuils de mouvement inclinables D-BOX.



Cette nouvelle arrive à point nommé alors que D-BOX souligne le 10e anniversaire de son entrée dans l'industrie du cinéma et que HOYTS consolide sa position sur le marché en offrant aux cinéphiles australiens une toute nouvelle option de divertissement haut de gamme.

Forte d'une base de fidèles cinéphiles répartis dans plus de 40 pays à travers le monde, D-BOX a perfectionné l'art de plonger l'auditoire dans l'histoire en synchronisant parfaitement l'action à l'écran et le mouvement des fauteuils. Il en résulte une expérience inégalée qui a complètement changé la façon dont les gens regardent un film.

« Après dix années passées dans l'industrie du cinéma, nous sommes très fiers de signer une telle entente avec un exploitant de salles aussi prestigieux que HOYTS », rapporte Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Il s'agit de notre première percée en Australie, nous sommes ravis de pouvoir enfin offrir aux cinéphiles australiens l'occasion de visionner les plus récentes superproductions avec la puissance de notre technologie de mouvement immersif. »

« Quand il s'agit d'offrir la meilleure expérience de divertissement à nos clients, nous cherchons toujours à établir les standards les plus élevés qui soient », soutient Damian Keogh, président et chef de la direction du Groupe HOYTS. « Cette nouvelle entente pour installer de confortables fauteuils de mouvement haute-fidélité D-BOX dans chacun des auditoriums modifiera l'expérience cinématographique de notre clientèle. Il va sans dire que nous avons très hâte d'offrir aux cinéphiles une expérience incroyable pour plonger le spectateur complètement dans l'action des films. Une expérience unique qui compte de nombreux adeptes partout dans le monde. »

L'installation des fauteuils de mouvement inclinables de D-BOX débutera vers le milieu de l'année en cours.

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com

À propos de HOYTS

Depuis l'inauguration de sa première salle de cinéma en 1909, HOYTS a évolué pour devenir une des plus importantes entreprises de divertissement au monde ? son réseau de 52 cinémas regroupant 450 écrans et plus de 55 000 fauteuils. Aujourd'hui, HOYTS est le plus important exploitant de salles de cinéma à bannière unique en Australie et Nouvelle-Zélande.

Pour de plus amples renseignements :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

Violaine Boucher

Directrice des communications

vboucher@d-box.com /514 206-2267

BRISTOL CAPITAL LTD.

Glen Akselrod

Relations avec les investisseurs

glen@bristolir.com /905 326-1888, poste 10



GROUPE HOYTS / Relations médias

media@hoyts.com.au

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :