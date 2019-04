Semaine de l'alphabétisation populaire 2019 : Cinq jours pour célébrer la contribution des groupes d'alphabétisation populaire à la lutte à l'analphabétisme...





MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Du 1er au 5 avril 2019, le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) et ses 75 organismes membres souligneront la 4e Semaine de l'alphabétisation populaire. Pour l'occasion, une multitude d'activités seront organisées et le coup d'envoi sera donné par le RGPAQ qui dévoilera, dès le 1er avril, une première capsule vidéo d'une série de trois présentant le parcours de vie de personnes peu alphabétisées. La population est donc invitée à aller à la rencontre, réelle et virtuelle, des organismes d'alphabétisation populaire présents partout au Québec et des adultes qui s'y investissent.

« Les groupes d'alphabétisation populaire font assurément partie de la solution pour mieux lutter contre l'analphabétisme au Québec », précise Christian Pelletier, coordonnateur du RGPAQ. La Semaine de l'alphabétisation populaire, une initiative du RGPAQ et de ses membres, est l'occasion de souligner leur travail et leur engagement envers les adultes qu'ils accompagnent au quotidien ainsi que leur contribution pour bâtir une société plus alphabétisée et plus inclusive.

Les groupes d'alphabétisation populaire : un réseau alternatif d'alphabétisation des adultes

Les groupes d'alphabétisation populaire constituent des lieux de formation pour les adultes peu alphabétisés qui, pour toutes sortes de raisons, font le choix d'apprendre dans un contexte non scolaire. Au cours des 40 dernières années, les organismes d'alphabétisation populaire ont développé une approche unique qui fait de l'appropriation de l'écrit un outil visant l'autonomisation et l'inclusion des personnes, l'amélioration de leurs conditions de vie et celles de leur famille ainsi que l'exercice de leurs droits, dont le droit de s'alphabétiser une fois adulte! Ils travaillent également à la sensibilisation et à la conscientisation des communautés aux enjeux de l'analphabétisme, ses causes et ses conséquences individuelles et collectives.

Pour bon nombre d'adultes désirant renouer avec l'écrit, entreprendre une démarche d'alphabétisation n'est possible que dans le cadre non formel proposé par les groupes populaires qui sont à la fois des milieux de formation et des milieux de vie. Les adultes peu alphabétisés de toutes origines y trouvent donc un milieu adapté à leur réalité et répondant à leurs objectifs quels qu'ils soient, et ce, dans le respect de leur rythme d'apprentissage. En plus de poursuivre une démarche d'alphabétisation, ces adultes contribuent à la réalisation de la mission éducative et sociale des organismes, soit de lutter contre l'analphabétisme, la pauvreté et l'exclusion.

Rappelons qu'au Québec, plus d'un million d'adultes âgés de 16 à 65 ans ont de grandes difficultés avec la lecture, l'écriture et le calcul. Malheureusement, seul un faible pourcentage d'entre eux poursuit une démarche d'alphabétisation. « Nous souhaitons que cette Semaine apporte plus de visibilité aux organismes et donne envie à d'autres adultes de s'embarquer dans cette belle et folle aventure qu'offrent les groupes d'alphabétisation populaire... Après tout, l'alphabétisation populaire, c'est bien plus que des mots! », conclut monsieur Pelletier.

Pour connaître les différentes activités de la Semaine de l'alphabétisation populaire 2019 et visionner les capsules vidéo, rendez-vous sur la Page Facebook du RGPAQ : www.facebook.com/rgpaq

Pour contribuer à faire connaître la Semaine, utilisez le mot-clic : #SemaineAlphaPop

Vous désirez soutenir l'organisme d'alphabétisation populaire de votre milieu? Il vous suffit de communiquer directement avec lui. Pour trouver la liste des organismes membres du RGPAQ, consultez l'onglet Groupes membres à l'adresse suivante : www.rgpaq.qc.ca

