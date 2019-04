Tetra Bio-Pharma annonce le renouvellement du contrat de travail du chef de la direction Guy Chamberland





OTTAWA, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tetra Bio-Pharma Inc. («?Tetra?» ou la «?Société?») (TSX-V : TBP) (OTCQB : TBPMF), a annoncé aujourd'hui que la Société a renouvelé le contrat de travail de son chef de la direction, Guy Chamberland.



«?Nous sommes très satisfaits des progrès accomplis par Guy depuis qu'il s'est joint à la Société en 2016 et surtout impressionnés par ses réalisations depuis sa nomination au poste de chef de la direction. Tetra se trouve dans la position enviable de posséder l'un des portefeuilles de médicaments à base de cannabinoïdes en cours de développement parmi les plus avancés en Amérique du Nord, et nous travaillons de concert avec Santé Canada et la FDA sur des programmes d'essais cliniques de médicaments dérivés des cannabinoïdes,?» a déclaré le président du conseil d'administration de Tetra Bio-Pharma, Bill Cheliak. «?C'est pourquoi le conseil a voté à l'unanimité pour le renouvellement du contrat de Guy. Les prochaines années seront très importantes pour la réalisation du plan directeur de Tetra et le conseil réitère sa confiance en Guy qui dirigera son équipe dans ce processus, en accordant la priorité à bâtir l'avenir et à créer de la valeur pour les actionnaires.?»

«?Je suis très enthousiaste de renouveler mon engagement à titre de chef de la direction de Tetra Bio-Pharma. Au cours de la dernière année, nous avons franchi un certain nombre d'étapes charnières et avons engagé la Société sur la voie du développement et de la commercialisation d'un certain nombre de produits.

Tout d'abord, nous avons bâti une équipe solide afin de mener à terme la commercialisation des nombreux médicaments à base de cannabis que nous développons.

Ensuite, notre portefeuille de produits en cours de développement compte parmi les plus avancés de l'industrie et nous poursuivrons la mise au point de ces produits au niveau mondial au cours de la prochaine année.

Nous avons, par exemple, annoncé la semaine dernière que nous sommes en voie de finaliser la présentation d'une demande d'enregistrement préalable à la mise en marché pour notre médicament à base de cannabis PPP001 en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen. Cette demande d'homologation en Europe marque une autre étape déterminante pour le programme avancé de lutte contre le cancer et le médicament PPP001. Il s'agit d'un pas important vers la possibilité d'offrir le nouveau traitement PPP001 aux patients atteints de cancer à l'échelle mondiale,?» a déclaré Guy Chamberland, chef de la direction de Tetra Bio-Pharma.

À propos de Tetra Bio-Pharma :

Tetra Bio-Pharma (TSX-V : TBP) (OTCQB : TBPMF) est un chef de file biopharmaceutique spécialisé dans la découverte et le développement de médicaments à base de cannabinoïdes. Ses essais cliniques autorisés par Santé Canada et passés en revue par FDA visent à offrir de nouveaux médicaments et traitements sur ordonnance aux patients et à leurs prestataires de soins de santé. La société compte plusieurs filiales engagées dans le développement d'un portefeuille de pointe grandissant de produits biopharmaceutiques, de produits de santé naturels et de produits vétérinaires contenant du cannabis et d'autres éléments à base de plantes médicinales. L'intérêt des patients étant au coeur de nos activités de développement, Tetra Bio-Pharma consacre beaucoup d'efforts à la validation scientifique et à la production de données rigoureuses sur l'innocuité de ses produits en vue de leur inclusion par les organismes de réglementation, les médecins et les compagnies d'assurance au sein de l'industrie biopharmaceutique, et ce, au bénéfice des patients.

Pour plus d'informations, consulter notre site Internet à www.tetrabiopharma.com

Source : Tetra Bio-Pharma

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur des services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives. Toutes les déclarations, autres que les faits historiques, portant sur des activités, des événements ou des développements que la Société estime, prévoit ou prévoit avoir ou survenir dans le futur (y compris, sans limitation, les déclarations d'acquisitions et de financements potentiels) sont des déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables au moyen des mots "peut", "volonté", "devrait", "continuer", "prévoir", "anticiper", "estimer", "croire", "avoir l'intention de", "planifier". "ou" projet "ou le négatif de ces mots ou d'autres variantes de ces mots ou terminologie comparable. Les déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la capacité de la société de contrôler ou de prédire, et susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels de la société et ceux présentés dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles, mentionnons, entre autres, l'incapacité de la société à obtenir un financement suffisant pour exécuter son plan d'affaires; la concurrence; la réglementation et les coûts et délais anticipés et imprévus, le succès des stratégies de recherche et développement de la société (incluant le succès de PPP001), l'applicabilité des découvertes, l'achèvement réussi et opportun et les incertitudes liées au processus réglementaire (incluant la désignation « Orphan Drug »), le calendrier des essais cliniques, le calendrier et les résultats des décisions en matière de réglementation ou de propriété intellectuelle et les autres risques divulgués dans le dossier de divulgation publique de la société soumis auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières compétentes. Bien que la société ait tenté d'identifier des facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats ou événements réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, d'autres facteurs peuvent entraîner des résultats ou des événements qui seront différents des prévisions, des anticipations, prévisions ou estimations. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont en date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, des événements ultérieurs ou autres législations à moins d'y être contraints par la loi sur les valeurs mobilières.

Relations avec les investisseurs/médias:

Bernard Lessard, MBA, CPA, CMA

Chef des finances

Tetra Bio-Pharma

438-899-7575



Pierre Boucher, CPA, CMA Associé, vice-président directeur

MaisonBrison 514-731-0000, poste 237



Investors@tetrabiopharma.com

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :