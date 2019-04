Agorize obtient 20 millions de dollars pour réinventer les hackathons et accélérer son développement au Canada





MONTRÉAL, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Agorize, la première plateforme de hackathons et défis d'innovation ouverte, annonce qu'elle a recueilli 20 millions de dollars auprès de quatre investisseurs européens : Creadev, Sofiouest, Iris Capital et Capnamic Ventures. Cette levée de fonds permettra à Agorize d'accélérer son développement au Canada et de répondre à la demande croissante des organisations clientes en termes de solutions de hackathons et d'innovation ouverte. Cette deuxième ronde de financement élève à 25 millions de dollars le total des fonds levés par la startup depuis sa création en 2011.

Agorize répond au besoin de transformation et d'agilité des grandes organisations qui, pour s'adapter à l'accélération des cycles d'innovation, doivent faire évoluer leur culture, ainsi qu'attirer des talents et des partenaires innovants.

La société permet donc à ses clients, via sa plateforme en ligne, de lancer des hackathons et défis d'innovation pour impliquer leurs collaborateurs en interne et les innovateurs de la communauté Agorize en externe autour de leurs problématiques stratégiques.

Un modèle unique de plateforme de hackathon en ligne connectée à cinq millions d'étudiants, développeurs et startups

Agorize dispose aujourd'hui d'une avance considérable sur le marché grâce à une plateforme de hackathon permettant à ses clients de lancer, gérer et diffuser des défis d'innovation auprès d'une communauté active de cinq millions d'innovateurs basés dans 185 pays (étudiants, développeurs, designers, startups, etc.).

Ces deux piliers (plateforme + communauté) de l'offre Agorize vont se voir encore renforcés par des investissements en R&D sur sa plateforme et une grande campagne de recrutement pour son réseau mondial d'innovateurs.

Rendre les hackathons plus inclusifs et accessibles

En 2018, 247 hackathons ont eu lieu au Canada sur les 5 636 organisés au total dans le monde. C'est le 5e pays le plus adepte de ces marathons d'innovation, après les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Allemagne. Seulement 24% des participants aux hackathons sont des femmes et 81% des hackathons sont organisés pour une durée de 24 à 48 heures.

Grâce à sa plateforme en ligne et à son format de trois à cinq mois, Agorize rend les hackathons accessibles au plus grand nombre. Des innovateurs de tous horizons, qu'ils soient développeurs ou non, se joignent aux défis proposés par ses clients, en participant à distance. L'entreprise sélectionne les meilleurs projets en ligne puis invite les équipes les plus prometteuses à présenter leur pitch devant ses hauts dirigeants.

Cette approche novatrice des hackathons a permis à des équipes diversifiées de faire valoir leurs talents auprès de grands groupes, tout en attirant 41% de femmes. Ce sont plus de 60 000 personnes qui ont été recrutées ou qui ont fondé leur startup à la suite des 500 hackathons organisés par Agorize.

« Il y a beaucoup d'idées préconçues sur les hackathons. Une majorité de personnes pensent qu'ils servent uniquement à résoudre des problèmes technologiques et qu'ils ne sont ouverts qu'aux développeurs. En vérité, les hackathons d'aujourd'hui permettent de répondre à tous les types d'enjeux que rencontre une organisation. En tant que femme entrepreneure à la tête d'une startup, je suis très fière de voir que notre plateforme compte 41% d'utilisatrices et que les équipes les plus diversifiées sont celles qui ont le plus de chance d'arriver en finale », explique Aurélie Wen, directrice générale d'Agorize Canada.

D'autre part, les clients d'Agorize estiment innover entre cinq et dix fois plus vite avec sa plateforme, comparativement aux méthodes traditionnelles, grâce aux centaines de projets innovants issus des hackathons qui rassemblent jusqu'à plusieurs milliers de participants en ligne.

Des investissements pour accélérer son développement au Canada

Depuis deux ans, Aurélie Wen a déployé des équipes en ouvrant des bureaux à Montréal et Toronto. La plateforme de hackathon et d'innovation ouverte est depuis plébiscitée au Québec, en Ontario, et aux États-Unis. La société, rentable depuis plusieurs années, réalise actuellement 12% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord. Ce nouveau tour de table lui permettra d'investir afin d'accroître ses équipes localement, avec pour objectif que le marché nord-américain représente 25% de ses revenus d'ici 2021.

La solution est déjà adoptée par des entreprises de renom dans tous les secteurs d'activité : L'Oréal, Radio-Canada/CBC, Movin'On (Michelin), TD Assurance, Microsoft, Banque Nationale, Desjardins, Schneider Electric, PepsiCo et CGI comptent parmi les plus de 200 clients de la société sur les cinq continents.

« TD Assurance a récemment organisé un deuxième défi d'innovation ouverte avec Agorize, qui a rassemblé plus de 600 étudiants talentueux de partout dans le monde. J'ai été vraiment impressionné par la volonté de ces étudiants de s'attaquer à des enjeux plutôt complexes et par leur passion pour l'environnement. Agorize a mis TD Assurance en contact avec une communauté internationale de cinq millions d'innovateurs susceptibles de contribuer à résoudre divers problèmes. Un tel défi représente également pour TD Assurance une belle occasion de repérer des talents exceptionnels », témoigne François Langevin, vice-président associé Innovation chez TD Assurance.

Agorize en chiffres

Création de la startup en 2011;

Un chiffre d'affaires qui double, tous les ans, en Amérique du Nord;

25 millions de dollars levés à ce jour;

Plus de 200 clients corporatifs sur les cinq continents;

Cinq millions d'innovateurs dans 185 pays et 75 employés;

Des bureaux au Canada , France , Allemagne, Hong Kong , Singapour et Japon.

Qu'est-ce qu'un hackathon ?

Le terme hackathon est un mot valise combinant les termes hacking et marathon. Les hackathons sont à l'origine des marathons de programmation. Aujourd'hui, ce sont des défis d'innovation ouverts à tous pendant lesquels des participants issus de divers milieux travaillent en équipe pour résoudre un problème donné.

À propos d'Agorize

Agorize est la première plateforme de hackathons et défis d'innovation ouverte. Lancée en 2011, la société a accompagné plus de 200 grandes organisations en Amérique du Nord, Europe et Asie dans leur stratégie d'innovation en les connectant à son réseau de cinq millions d'innovateurs (étudiants, développeurs, startups, employés) au travers de défis et hackathons en ligne. Agorize compte parmi ses clients Movin'On (Michelin), Deloitte, L'Oréal, Radio-Canada/CBC, TD Assurance, Microsoft, Google, Tinder, T-Mobile, Banque Nationale, Desjardins, BNP Paribas, Schneider Electric, PepsiCo et CGI. Pour plus d'informations : agorize.com

