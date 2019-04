HEXO effectue sa première récolte dans sa serre d'un million de pieds carrés





GATINEAU, Québec, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX: HEXO ; NYSE-A: HEXO ) (« HEXO » ou la « Société ») a effectué la première récolte dans sa serre agrandie d'un million de pieds carrés, marquant ainsi une étape importante dans la croissance continue de la Société.



Depuis début janvier, des plantes ont été transférées vers la serre et la première récolte a déjà eu lieu. La Société continue sur sa lancée vers la pleine capacité de récolte à l'aide du processus de récolte continue. C'est la plus récente étape en vue d'atteindre sa capacité de production annuelle totale de 108 000 kg de fleurs séchées par an.

« La première récolte dans notre serre agrandie d'un million de pieds carrés est le fruit du dévouement et du travail acharné de toute l'équipe HEXO, a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d'HEXO Corp. Nous sommes très fiers de notre capacité à exécuter nos plans, car cela montre la valeur dont bénéficient nos actionnaires et l'engagement que nous prenons envers nos clients. Cette étape de la culture signifie qu'une plus grande offre des produits HEXO sera bientôt mise à la disposition d'un plus grand nombre de Canadiens. »

HEXO compte maintenant plus de 600 employés. La société prévoit d'embaucher 500 autres personnes dans les prochains mois, à savoir 300 pour son site de Gatineau et 200 pour les sites de Belleville, Toronto et Montréal.

Le 13 mars 2019, HEXO a annoncé une convention d'arrangement définit visant l'acquisition de Newstrike Brands Ltd. Cette acquisition permettrait à la Société de porter sa capacité de production à 150 000 kg par an, de diversifier sa pénétration sur le marché national dans 9 provinces et de se doter d'une infrastructure qui l'aidera à atteindre son objectif de devenir l'un des plus importants producteurs de cannabis au monde.

À propos d'HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s'associe à des entreprises du Fortune 500 leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d'isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède 1,8 million de pieds carrés d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. La Société dessert les marchés canadiens du cannabis à usage adulte et du cannabis médicinal pour les patients. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et d'autres documents d'information continue que l'on peut trouver sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.

