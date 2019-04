Alex Martel et Olivier Primeau unissent leurs forces pour Montebello Rock!





MONTEBELLO, QC, le 1er avril 2019 /CNW Telbec/ - Alex Martel, fondateur du Rockfest de Montebello, et Olivier Primeau, propriétaire du Beachclub de Pointe-Calumet, sont heureux d'annoncer qu'ils unissent leurs forces dans le nouvel événement Montebello Rock, dont la première édition aura lieu les 14-15 juin prochains.

Le festival, annoncé en février dernier, est mis en place par Alex Martel, son équipe de longue date et sa famille. Olivier Primeau et son équipe viendront apporter un coup de main entre autres au niveau des opérations à titre de partenaire minoritaire.

"Olivier et son équipe dynamique font un travail extraordinaire avec leurs différents projets, peu importe le style musical. Leur implication complète bien mon équipe et notre vision commune du futur de Montebello Rock!" -Alex Martel

"Ce festival est mythique au Québec et Alex est devenu une légende dans le rock, alors il me fait plaisir de m'impliquer dans Montebello Rock. Et ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de techno à Montebello!" -Olivier Primeau

La programmation de la première édition de cette édition retour aux sources sera annoncée dans les prochaines semaines. La prévente Early Bird s'est envolée en quelques jours seulement et les billets à tarif régulier sont maintenant disponibles.

Quoi : Montebello Rock

Où : Marina de Montebello, en Outaouais

Quand : 14-15 juin 2019

Combien : 69$ + taxes en prévente, gratuit pour enfants de 10 ans et moins

Site web : www.montebellorock.com

Facebook: www.facebook.com/montebellorock

Instagram: www.instagram.com/montebellorockofficial



À propos d'Alex Martel

Reconnu pour avoir fondé le Rockfest en 2005 à l'âge de 17 ans, Alex Martel a rapidement mis en place le plus grand rassemblement de musique rock au Canada, attirant chaque année des milliers de festivaliers des quatre coins de la planète. Le 'petit gars' de Montebello s'est rapidement bâti une importante notoriété grâce à son parcours unique, son succès entrepreneurial, sa proximité avec les festivaliers, ses tournées mondiales avec son groupe Deadly Apples, ses nombreux prix et distinctions touristiques et culturels, de même que ses apparitions médiatiques grand public telles que Tout le monde en parle.

À propos d'Olivier Primeau

De commis d'épicerie à copropriétaire du Beachclub de Pointe-Calumet, le plus grand club extérieur en Amérique du Nord, Olivier Primeau est vite devenu l'un des plus importants influenceurs au Québec grâce à sa maîtrise des médias sociaux et son omniprésence dans les téléréalités, dont l'émission XOXO. Il multiplie depuis son implication dans divers événements au Québec et en Ontario dont Metro Metro, Escapade, Oasis et Arrivals. Il a aussi développé une panoplie de produits dérivés et boissons sous la marque Beach Day Every Day, en plus d'avoir récemment lancé son autobiographie, Parce que mon père est riche.

SOURCE Montebello Rock

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :