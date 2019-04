Bombardier signe une entente d'achat ferme pour six biturbopropulseurs Q400





TORONTO, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 29 mars 2019 -- Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui qu'un client qui souhaite demeurer anonyme pour l'instant, avait passé une commande d'achat de six nouveaux avions Q400.



Selon le prix courant de l'avion Q400, la valeur de cette commande ferme s'élève à environ 202 millions de dollars américains.

« L'avion Q400 offre le parfait équilibre entre confort des passagers et économie d'exploitation tout en conservant son autonomie et sa vitesse inégalées par rapport aux autres avions biturbopropulsés », a déclaré Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. « Les biturbopropulseurs sont en forte demande partout dans le monde et les avions Q Series répondent parfaitement aux besoins de compagnies aériennes régionales, car ils ont la capacité unique de desservir des environnements variés et difficiles. L'avion Q400 est le seul avion biturbopropulsé à offrir le plus bas coût par place parmi les biturbopropulseurs, une expérience améliorée aux passagers et une fiabilité éprouvée de 99,5 pour cent. »

À propos de Bombardier

Avec plus de 68 000 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l'indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Bombardier, Q400 et Q Series sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.



Pour information

Nathalie Scott

Bombardier Avions commerciaux

+1 416 375 3030

nathalie.scott@aero.bombardier.com

www.bombardier.com

