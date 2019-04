Le nouveau PDG de Terumo BCT ambitionne de modifier l'avenir des technologies du sang et des cellules dans le domaine de la santé.





LAKEWOOD, Colo, USA, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antoinette Gawin développe Terumo BCT, une société biomédicale, au-delà de son héritage acquis auprès des centres de transfusion sanguine et des hôpitaux pour desservir rapidement des domaines de la santé en pleine croissance, telles que les technologies de thérapie cellulaire et la médecine régénérative. Terumo BCT produit des technologies qui collectent et traitent le sang et les cellules utilisées dans une large gamme de domaines thérapeutiques. En tant que Président Directeur Général, Mme Gawin supervisera l'entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à près d'un milliard de dollars et compte 7 000 collaborateurs qui épaulent des clients dans 130 pays.



"Terumo BCT s'est engagé avec passion pour faciliter l'accès aux produits sanguins et aux cellules dans le monde entier. Nos innovations automatisent des processus complexes et aident les chercheurs et les cliniciens à exploiter le potentiel de guérison du matériel génétique d'un individu, a déclaré Mme Gawin. "Nous devons diversifier notre portefeuille pour financer l'innovation continue dans cet environnement de soins soucieux des coûts et demeurer pertinents pour nos clients."

Les stratégies comprennent l'intégration des produits de la société Terumo BCT dans les processus de production de thérapie cellulaire, la sensibilisation à l'aphérèse thérapeutique en tant que traitement adapté aux maladies auto-immunes, la mise en place d'infrastructures dans les zones géographiques en développement et, au-delà des équipements, l'élargissement vers la gestion des données patient et les services. Ces efforts accroissent la capacité de Terumo BCT à influencer les normes en matière de soins et à atteindre davantage de patients.

Mme Gawin succède à David Perez , qui a dirigé l'entreprise pendant 20 ans et restera jusqu'en juin 2019 membre du conseil d'administration de Terumo Corporation, société mère de Terumo BCT. Mme Gawin est aujourd'hui elle est l'une des trois femmes dirigeantes de la Terumo Corporation. Depuis près de 100 ans cette entreprise en progrès constants basée à Tokyo apporte sa contribution à la société à travers les soins.

Perspectives diverses

Mme Gawin valorise tous les aspects de la diversité et croit que celle-ci est le fondement d'une innovation orientée vers le patient. Ces valeurs se reflètent dans son engagement passionné envers les patients et motivent son intérêt pour l'évolution des politiques et des pratiques visant à accroitre l'accès aux technologies de soins. Mme Gawin a apporté de l'expérience en matière de politique publique et sa perspective de citoyenne du monde à des organisations à but non lucratif qui favorisent un accès équitable aux soins, à l'éducation et à l'eau potable.

Mme Gawin a rejoint Terumo BCT en 2016 en tant que vice-présidente exécutive, commerce monde, apportant près de 30 ans d'expérience dans le management de diverses équipes au niveau mondial et la conduite de transformations organisationnelles chez Baxter et GE, avec des rôles de leadership mondial chez GE Healthcare Technologies, GE Industrial and Power Systems, GE Information Services et GE Financial Services. Elle est titulaire d'une maîtrise en politique de la santé de l'Université DePaul et de licences en économie et en anglais de l'Université du Michigan.

Terumo BCT, leader mondial dans les technologies de séparation des composants sanguins, de l'aphérèse thérapeutique et de la thérapie cellulaire, est la seule entreprise à proposer une combinaison unique de collecte d'aphérèse, de processus de traitement manuel et automatisé du sang total et de technologies de réduction des agents infectieux. Nous croyons au potentiel du sang et des cellules à faire encore plus pour les patients que ce qu'ils font aujourd'hui. Cette conviction inspire notre innovation et renforce notre collaboration avec nos clients. www.terumobct.com

