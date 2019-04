Alerte - 1er avril : WestJet dévoile son Festival Flyre





Le tout premier festival de musique immersive dans les airs

CALGARY, le 1er avril 2019 /CNW/ - WestJet, le transporteur aérien préféré au Canada, vient d'annoncer qu'il pourrait lancer son Festival Flyre le 1er avril 2020. Ce sera le tout premier festival de musique haut de gamme à bord d'un avion. Vous pouvez voir un aperçu des activités promises dans la vidéo promotionnelle mise en ligne aujourd'hui.

« Depuis qu'ils voyagent en avion, les gens rêvent d'un festival de musique immersive à 35 000 pieds d'altitude, affirme Richard Bartrem, vice-président, Communications marketing de WestJet. Nous leur offrons ce qu'ils veulent et leur expérience sera indescriptible. Autrement, les mots "tout premier festival de musique haut de gamme à bord d'un avion" viendraient en tête. »

Nul besoin de louer un avion privé pour le festival - il est déjà fourni. Chaque forfait inclut le prix du billet d'avion, des cochons pour le soutien émotionnel et la musique immersive.

WestJet invite les curieux à montrer leur enthousiasme en partageant le carré bleu sarcelle sur leurs réseaux sociaux avec le titre « Festival Flyre, prêt pour le décollage ». Vous pouvez télécharger et partager le carré bleu sarcelle émis avec ce communiqué de presse.

Les billets pour le festival sont en vente dès maintenant. Économisez sur des vols et des forfaits vacances vers certaines destinations au Canada, aux États-Unis, au Mexique, dans les Caraïbes et en Europe. Réservez d'ici le 4 avril 2019 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez entre le 1er avril et le 26 octobre 2019. Des dates d'interdiction s'appliquent. Pour connaître tous les détails, modalités et restrictions, visitez le site westjet.com ou communiquez avec votre agence de voyage.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'être lauréate du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice pour l'Amérique du Nord en 2017 et en 2018 dans le cadre des prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com .

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 au Canada (Récompenses Canada)

Meilleure compagnie aérienne à tarifs économiques pour l'Amérique du Nord en 2018 (Skytrax)

Lauréate 2017/2018 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada et du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 du prix Travellers' Choice - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016, 2017 et 2018 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée parmi les trois meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet

Suivez WestJet sur Instagram instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet

Lisez le blogue de WestJet à blogue.westjet.com

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 05:00 et diffusé par :