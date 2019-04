Le cabinet d'avocats Gürol annonce la décision de la justice turque citant un défaut de fabrication dans l'affaire Jaguar Land Rover





ISTANBUL, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 8e tribunal de défense des consommateurs d'Istanbul a condamné le constructeur automobile de luxe britannique Jaguar Land Rover à payer des dommages-intérêts dans le cadre d'une action en justice concernant le SUV Range Rover Vogue de l'entreprise. Le tribunal turc a jugé qu'un moteur représentant un danger pour la sécurité était le résultat d'un défaut de fabrication.

L'affaire a été portée devant les tribunaux pour la première fois en 2013 lorsque le propriétaire d'un Range Rover flambant neuf a déposé une plainte après que son SUV a rencontré des problèmes de moteur et a pris feu. Le cabinet d'avocats Gürol a intenté un procès au nom de son client, Engin Yakut, devant le 1er tribunal de défense des consommateurs d'Istanbul sous le numéro de dossier 2014/1334. Suite à ce procès, conformément à la décision rendue lors de l'audience du 28/02/2019 concernant le dossier 2016/1029 devant le 8e tribunal de défense des consommateurs d'Istanbul, il a été décidé que « l'action en justice avait été acceptée » et que « sur le 4 x 4 noir Range Rover Vogue de Jaguar Land Rover portant le numéro de châssis SALGA2JF4DA104851 et le numéro de moteur 0021762448DT étaient reconnus des défauts de fabrication en usine ».

Des dossiers de préservation des témoignages et de remplacement des biens défectueux ont été ouverts en 2013 et ont été suivis d'un rappel des véhicules défectueux en 2014. Toutes les actions en justice ont été regroupées en une seule affaire en 2016. À la suite d'une série de courriers échangés entre les ministères turcs de la Justice et des Affaires étrangères et l'ambassade britannique, Jaguar Land Rover a envoyé une représentation juridique pour assister aux audiences du tribunal turc.

Après avoir mené de nombreuses enquêtes chez le distributeur officiel de Land Rover, un panel de neuf professeurs des universités techniques de Yildiz et d'Istanbul a rédigé trois rapports d'expertise.

Maître Candas Gürol, un avocat du cabinet juridique Gürol, a déclaré lors des procès : « Nous voulons être interrogés sur le cas lié au distributeur de véhicules en Turquie, Borusan A.?., avec un mémorandum écrit portant sur le même modèle afin de déterminer s'il y a eu d'autres appels sur le véhicule ».

