Wildflower est mentionné dans une publication de NetworkNewsWire consacrée aux possibilités associées à la popularité grandissante du CBD





NEW YORK, 01 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN) (OTCQB: WLDFF) a annoncé aujourd'hui être mentionnée dans un éditorial publié par NetworkNewsWire (« NNW »), une entreprise multifacettes spécialisée dans les nouvelles et l'édition financières au service d'entités privées et publiques.

Pour afficher la publication dans son intégralité, intitulée « CBD Going Mainstream amid Flood of New Products, Celebrity Endorsements, and Emerging Consensus about Benefits » (Le CBD est normalisé à travers une vague de nouveaux produits, le soutien de célébrités et un consensus émergent à propos de ses bénéfices), veuillez consulter http://nnw.fm/5xAwt

De nombreux analystes pensent que la popularité du CBD ne fait que commencer. Une estimation récente indique que le marché du CBD pourrait, à lui seul, éclipser la totalité de tout le reste du marché du cannabis. Wildflower veut évidemment anticiper sur la base de ces prévisions et a l'intention d'investir judicieusement les produits du placement privé survendu récent de l'entreprise qui a généré 1 882 000 $.

Marque réputée basée à Vancouver dont la mission est de connecter les personnes aux capacités thérapeutiques des plantes grâce à sa gamme de plus en plus sophistiquée de vaporisateurs, capsules, teintures, savons et produits topiques, Wildflower Wellness conditionne ses extraits avec des amino-acides essentiels et des terpènes bénéfiques.

À propos de Wildflower Brands



Wildflower Brands est une société basée à Vancouver qui développe des marques réputées et des produits de qualité intégrant les effets synergiques des plantes et de leurs extraits. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web de la société sur www.WildflowerBrands.co

Énoncés prospectifs

