Rapport de marché Best: AM Best maintient sa perspective Stable pour le segment français de l'assurance non-vie.

AM Best maintient une perspective stable sur le segment français de l'assurance non-vie. Cette décision est soutenue par des facteurs clé tels que des dynamiques de marché largement stables mais difficiles, ainsi que la résilience soutenue des assureurs, dans un contexte de forte concurrence, de pression sur les marges techniques et de persistance d'un environnement de taux d'intérêts faibles.

Un nouveau Rapport de marché Best, intitulé « Perspective de marché Best : France non-vie » indique des augmentations de tarifs modestes mais régulières dans les principales branches d'activités, ainsi qu'une bonne diversification, qui permettent au segment de maintenir une rentabilité technique proche de l'équilibre.

Une concurrence intense continue à limiter les augmentations de prix, mais AM Best prévoit que les développements tarifaires en 2019 seront conformes à ceux observés en 2018, soit 1,5 % et 3 % pour les branches automobile et habitation, respectivement. AM Best considère favorablement le fait que les assureurs non-vie français aient pu augmenter régulièrement les tarifs d'une année à l'autre, mais remarque que les augmentations de prix pourraient s'avérer, in fine, insuffisantes pour compenser entièrement les tendances inflationnistes des sinistres, provenant, par exemple, des sommes grandissantes attribuées par les tribunaux pour les sinistres corporels, ou de l'augmentation des coûts de réparation dans la branche automobile. Un changement fondamental des conditions tarifaires, qui serait nécessaire pour renforcer les marges techniques, est considéré comme peu probable sur le court terme.

AM Best pourrait réviser vers « négative » sa perspective pour le secteur non-vie français si les dynamiques de marché difficiles venaient à faire basculer dans le rouge, pendant une période prolongée, la performance de souscription du segment, cette dernière étant déjà proche du seuil de rentabilité.

