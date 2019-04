ISLE 2019 attire les chefs de file du secteur LED qui présentent des centaines de nouveaux produits d'affichage





GUANGZHOU, Chine, 1 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le salon International Signs and LED Exhibition 2019 (ISLE ou le « salon »), un grand événement de quatre jours du secteur LED, a accueilli plus de 1 800 entreprises participantes, y compris de grands fabricants, distributeurs, fournisseurs de services et annonceurs LED.

Le salon a également été le cadre de plus de 30 forums pour les participants et le secteur LED visant à permettre un échange d'idées sur l'avenir des solutions LED et sur les tendances en matière de publicité. ISLE a réuni un grand nombre de fabricants de produits et de fournisseurs de solutions LED afin qu'ils présentent leurs toutes dernières technologies. Temps forts du salon :

- Écrans LED :

Absen Optoelectronic Co., Ltd (Absen) : Aries Series d'Absen (AX1.5 avec un pas de pixel de 1,5 mm) offre une gamme beaucoup plus large de couleurs, tout en étant solide pour répondre à la demande croissante de LED à faible pas inférieur à 2 mm pour des événements comme les salons automobiles, les lancements de produits, les réunions et les retransmissions télévisuelles en direct. Il est également idéal pour les installations fixes.

Aoto Electronics : CLD Series (Mini LED) équipé de plusieurs solutions à différents pas de pixel (P0.9/P1.2/P1.5/P1.8/P2.5)

Ledman Optoelectronic : technologie d'affichage chip-on-board (COB) et une série de solutions d'affichage (P0.9/P1.2/P1.5) qui répondent aux besoins pour toute une série de scénarios

(COB) et une série de solutions d'affichage (P0.9/P1.2/P1.5) qui répondent aux besoins pour toute une série de scénarios Hikvision : écrans interactifs tactiles

Cedar Electronics : les LED COB de Cedar sont étanches, résistent aux chocs, offrent une vue grand angle et permettent la sauvegarde de signal/alimentation. Au salon, Cedar a présenté ses produits COB à faible pas 0,7 mm/o,9 mm/1,1 mm.

Shenzhen Scree Optoelectronic : écrans LED pour l'extérieur avec haute efficience et faible perte d'énergie

Shanxi high-tech Huaye Electronic Group : mini-écrans LED Small Pixel Series avec système d'alimentation bi-tension, puce PWM haute performance, technologie HDR et compatibilité avec la technologie AR/VR

high-tech Huaye Electronic Group : mini-écrans LED Small Pixel Series avec système d'alimentation bi-tension, puce PWM haute performance, technologie HDR et compatibilité avec la technologie AR/VR Lightking : son modèle ES(S)7 offre un haut niveau de stabilité, une grande protection et une technologie d'économie d'énergie

- Écrans LED de location et applications innovantes :

Lightlink : l'écran LED de location Glory E Series (P2.6mm/P3.9mm) est fabriqué avec des composants cellulaires sans fil, peut être démonté indépendamment et est compatible avec plusieurs produits.

Dark Light Technology : écran LED de location pour l'extérieur (P1.9)

Huaxia Luster : son petit écran LED à faible pas de pixel (P1.56/P1.95/P2.4/P2.9) a fait montre d'une grande stabilité pendant ce salon de quatre jours et peut être installé rapidement.

An Shan Dae Wha Display : son écran de location V3.0 est doté d'une carte HUB et permet d'économiser 90 % de temps de maintenance sur site par rapport aux écrans de location traditionnels.

YipLED : son écran LED transparent est devenu célèbre aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud l'année dernière, et l'écran souple a également retenu l'attention lors du salon.

Ledaming Technology : son écran LED transparent (P3.9-7.8) peut être installé à l'intérieur de l'interstice de 5 cm entre les verres. Il présente une transmission lumineuse de 78 %, ce qui n'affecte en rien la luminosité à l'intérieur. La taille peut être personnalisée en fonction des dimensions architecturales pour répondre à différents scénarios.

YES Tech : son écran LED Magic Stage S Series est décliné de nombreuses manières avec un grand écran pour l'extérieur, un écran à carreaux conventionnel, un écran courbe, etc. pour offrir une expérience d'éclairage de scène avancée.

M-Shine LED : écran LED de location pour l'extérieur

Ding Li LED : son écran LED à carreaux interactif est étanche et durable. Le produit peut interagir avec le public avec des écrans dotés de la technologie de captage intelligent, de la technologie de captage mécanique et de la technologie de restauration d'image 2D/3D.

- Autres produits/accessoires d'affichage LED :

Nationstar : les composants incluent les séries RS-1515MBAM, RS-C1415MBAR et RS-C1921MBAR

MLS : solutions innovantes pour les écrans LED, y compris des solutions cinématographiques qui peuvent restituer les couleurs réelles de la nature. Sa carte PCB peut également éviter le blocage du son.

Linsn Technology : son processeur vidéo LINSN X9000 4K est compatible avec toute une série de sources d'entrée vidéo et est doté d'une fonction HDR.

est compatible avec toute une série de sources d'entrée vidéo et est doté d'une fonction HDR. Nova Star : commutateur continu enfichable D12 et processeur vidéo NovaPro UHD Jr 4K

Huidu Technology : processeur vidéo HD-VP210

VD Wall : processus vidéo LED LVP 609 qui prend en charge des sources d'entrée vidéo y compris UHD/FHD/HD/SD

Haichuan Baina Technology : alimentation de 200 W avec efficience à haute conversion

Chenglian Power Supply : système d'alimentation étanche pour LED d'extérieur

À propos d'ISLE

Le salon International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2019, organisé par Canton Fair Advertising Co., Ltd et China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE), est une plateforme entièrement intégrée de solutions de chaîne industrielle LED pour une signalisation publicitaire professionnelle, charismatique et intelligente.

http://en.isle.org.cn/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843510/Bustling_visitors_to_ISLE_2019.jpg

Communiqué envoyé le 1 avril 2019 à 01:22 et diffusé par :