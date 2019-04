Content Armor, Streamroot, VideoLab et IDVIU s'unissent pour créer le consortium de l'union des spécialistes de la vidéo





NEW YORK, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Streamroot, Content Armor, VideoLab et IDVIU ont annoncé aujourd'hui qu'ils s'associent pour lancer l'union des spécialistes de la vidéo (UVIS.IO), un consortium de technologies et de solutions à destination des diffuseurs, des opérateurs, des studios et des groupes hôteliers pour gérer et déployer une infrastructure vidéo grand public.

Avec des clients et des installations établis, les quatre sociétés rassemblent leurs technologies et leur expertise sous la bannière de l'UVIS.IO avec des intégrations solides et flexibles qui permettent aux clients de déployer des systèmes complexes de façon simple.

UVIS.IO est une nouvelle génération de solutions de télévision numérique avec tous les composants nécessaires pour déployer avec succès des services médias gérés ou des services irréprochables au consommateur.

Tirer parti des technologies de diffusion vidéo les plus fiables et innovantes du marché est essentiel pour garantir une expérience utilisateur de qualité TV à mesure que l'utilisation se développe et que les publics deviennent de plus en plus dispersés. Streamroot est devenu un leader dans ce domaine avec sa diffusion accélérée par les pairs, son équilibrage de charge multi-RDC et ses solutions vidéo RDC.

La protection contre le piratage est la seule manière de distribuer du contenu haut de gamme de grande valeur. Le tatouage numérique invisible est la clé pour éviter la redistribution illégale. Content Armor a construit l'un des systèmes les plus intéressants permettant des délais plus courts pour les nouveaux contenus, même avec les plus hautes résolutions.

VideoLab est l'équipe de VLC et compte d'innombrables installations sur tous types d'appareils. Avec une profonde compréhension des codecs vidéo utilisés pour les consommateurs, les fichiers mezzanine et master, l'équipe de VideoLab apporte l'expertise la plus avancée qui s'avère cruciale pour des déploiements à grande échelle.

IDVIU compte des opérateurs de télécommunications de premier plan, des diffuseurs et des studios d'Hollywood comme clients, et développe des composants et des systèmes qui mettent clairement l'accent depuis des années sur la sécurité et qui s'intègrent dans des solutions complexes.

« Enfin, les détenteurs de droits et les fournisseurs de services pour le sport et les divertissements ont compris qu'ils avaient un intérêt commun dans la lutte contre la redistribution de contenus illicites », a déclaré Alain Durand, PDG de ContentArmor. « Nous sommes ravis de faire partie de la création d' UVIS.IO , car cette union aidera nos clients à déployer et exploiter facilement des solutions antipiratage dans tous types d'environnement. »

« VLC est un acteur clé de l'écosystème vidéo, mais il est rarement inclus dans les offres commerciales. Après plusieurs collaborations pour lesquelles les solutions se complètent les unes et les autres, il était logique de s'associer et d'unir nos forces au sein d' UVIS.IO. Alors que la majorité de la consommation vidéo se porte vers des services en ligne, une telle collaboration arrive au bon moment », a déclaré Jean-Baptiste Kempf, président de Videolan.

« Ce consortium regroupe un ensemble d'outils puissants tout au long du flux vidéo qui permettra aux diffuseurs de simplifier la mise en oeuvre et d'exploiter les toutes meilleures technologies », explique Pierre-Louis Theron, PDG et cofondateur de Streamroot. « Nous sommes heureux d'apporter nos solutions de diffusion de pair à pair et multi-RDC à l'offre actuelle. »

« La protection des contenus et la diffusion, ainsi que la protection de la vie privée des utilisateurs, de la propriété et des droits d'auteur sont nécessaires pour maintenir la disponibilité de divertissements de haute qualité. C'est le moment idéal pour qu'UVIS.IO apporte son expertise et ses solutions aux studios, aux opérateurs et aux diffuseurs pour atteindre la portée et la qualité que leurs usagers méritent », a déclaré Rabah Guendouz, président et cofondateur d'IDVIU.

