Victoire à plate couture de Mecard dans le litige de brevet Bakugan de Spin Master en Chine





SÉOUL, Corée du Sud, 1 avril 2019 /PRNewswire/ -- La marque de jouets Mecard -- lesquels sont mis au point grâce à une technologie brevetée appartenant à la société de jouets coréenne Choirock Contents Factory Co, Ltd -- a gagné un procès en contrefaçon de brevet intenté en Chine par la société de jouets mondiale Spin Master Ltd.

En 2016, Spin Master a intenté un procès en contrefaçon de brevet à l'encontre de Mecard devant le tribunal de propriété intellectuelle de Guangzhou en Chine, alléguant que Mecard avait contrefait un brevet concernant le jouet Bakugan de Spin Master. À l'issue du procès, le tribunal a statué que les jouets Mecard ne violaient pas le brevet Bakugan de Spin Master et a donc rejeté l'action en contrefaçon de brevet. Spin Master a interjeté appel, mais la Cour a confirmé la décision de première instance, rendant la décision finale et non susceptible d'appel. N'ayant plus de recours et après près de trois ans de litige en Chine, Mecard remporte finalement une victoire à plate couture concernant le brevet Bakugan de Spin Master. La bataille juridique de Spin Master contre Mecard en Chine est maintenant terminée.

« Choirock détient des brevets relatifs au premier mécanisme au monde à transformer un jouet en soulevant une carte dont la surface inférieure est exposée après la transformation », a déclaré un représentant de Choirock, la société sud-coréenne qui détient la propriété intellectuelle et les brevets Mecard. « Mecard est la marque de jouets la plus vendue en Corée. Choirock a tout mis en oeuvre pour protéger son mécanisme transformateur innovant dans le monde et à l'avenir, renforcera plus encore sa propriété intellectuelle. Choirock entend que ses concurrents respectent ses brevets et prendra des mesures fermes contre tout contrevenant. »

À propos de Choirock

Choirock Contents Factory Co., Ltd, est le principal créateur et fournisseur de contenu en Corée. Choirock est hautement spécialisé dans la planification et le développement de jouets, d'animations, d'applications/plateformes mobiles et d'activités de concession de licence et s'attache à créer des contenus uniques et innovants tels que Turning Mecard®, Dino Mecard®, Ghost Mecard®, Bbasha Mecard®, Hello Carbot®, Hello Carbot Koong®, Hello Carbot Mini®, Sofy Ruby®, My Friend Koriri® et bien d'autres. Choirock s'emploie à offrir le « plaisir de jouer » aux enfants et aux familles. Consultez notre site, www.choirockcf.com.

