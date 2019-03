La Foire de Hanovre : Haier Home Appliances présentera la nouvelle version de COSMOPlat équipée de la technologie 5G





HANOVRE, Allemagne, 31 mars 2019 /CNW/ - Haier, le fabricant mondial de solutions vie sur mesure, exposera à la Foire de Hanovre 2019 (en allemand, Hannover Messe), qui se déroulera du 1er au 5 avril à Hanovre, en Allemagne, une version améliorée de COSMOPlat, la plus grande plateforme de solutions de personnalisation de masse au monde.

Rendus sur les lieux, les visiteurs pourront découvrir les derniers produits et technologies COSMOPlat de Haier, notamment les tout premiers essais virtuels de personnalisation de masse, une démonstration intégrant la technologie 5G, une autocaravane intelligente fabriquée dans l'écosystème COSMO, des machines à café personnalisées, des céramiques antistatiques et d'autres encore.

Haier, fabricant d'appareils électroménagers traditionnels, est en train de se transformer en une marque style de vie en offrant aux clients, qui souhaitent définir leur style de vie, la possibilité de participer pleinement à la conception et à la planification des produits qu'ils se proposent d'acheter. En tant que membre du réseau « Manufacturing Lighthouses » (phares manufacturiers) du Forum économique mondial (FEM), Haier, le premier jour du salon, tiendra le Lighthouse Factory Forum (forum des usines phares), conjointement avec Bosch, Pheonix Contact et d'autres fabricants leaders sur la liste prestigieuse du FEM, auquel assisteront d'éminents experts du secteur, dont Francisco Betti, chef de file de l'initiative « Future of Production » (avenir de la production) du FEM.

Soucieuse de contribuer à la modernisation de l'industrie manufacturière, Haier fera partager à plus d'usines phares son expérience de la transformation industrielle, de même que de la création de possibilités.

Le programme Lighthouse regroupe les principales entreprises de fabrication qui adoptent et intègrent les technologies de pointe de la quatrième révolution industrielle.

COSMOPlat ou la personnalisation de masse

COSMOPlat est la plateforme Internet industrielle supérieure de Chine dotée de droits de propriété intellectuelle. Elle est la première en son genre en ce que COSMOPlat relie de multiples industries, impliquant les utilisateurs tout au long du processus de personnalisation, et a développé 15 sous-plateformes, telles que la céramique de construction et les autocaravanes, dans l'écosystème du secteur.

Dans son essence même, COSMOPlat est un modèle de personnalisation de masse centré sur l'expérience utilisateur. À la différence des modèles de fabrication traditionnels, COSMOPlat invite les clients à s'engager, c'est-à-dire à participer à chaque étape de la conception des produits et services pour s'assurer qu'ils répondent le mieux à leurs besoins. Ce faisant, et parallèlement, la plateforme crée également une demande qui permet de maximiser les avantages pour chaque partie et d'assurer des résultats mutuellement bénéfiques.

Aujourd'hui, la plateforme COSMOPlat de Haier couvre 12 bases de démonstration dans six régions de l'est et du nord de la Chine. Lancée également dans 20 pays du monde, elle offre aux clients de meilleures expériences style de vie dans les domaines de l'alimentation, de l'habillement, du transport, de la santé, de l'éducation et d'autres encore.

Alors qu'elle s'emploie à développer un écosystème intersectoriel, capable de personnaliser en masse les produits et les services sociaux, Haier entend poursuivre la transformation de la société, passant de la fabrication en série à la personnalisation en masse.

Haier sera présente au stand E30 dans le hall 6 du Parc des expositions de Hanovre (Messegelände Hannover).

À propos de Haier

Haier Home Appliance est la marque n° 1 mondiale, dans le secteur des appareils électroménagers, avec une part du marché mondial de 10,5 % en volume. Parmi ses marques figurent Haier, Casarte et Leader en Chine, GE Appliances aux États-Unis, Fisher & Paykel en Nouvelle-Zélande et AQUA au Japon. Forte de son ambition d'offrir une expérience domotique intelligente interconnectée, et ce, à tous ses clients du monde, Haier s'emploie systématiquement à perfectionner ses produits et services, tout en faisant la transition vers une plateforme d'entrepreneuriat ouverte.

