Le CN et Unifor concluent des accords de principe

MONTRÉAL, 31 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd'hui que des accords de principe ont été conclus entre Unifor Conseil 4 000 et le CN. Trois de ces accords couvrent plus de 2 150 employés du CN au Canada, incluant tout le personnel de bureau et les travailleurs du secteur intermodal, les opérateurs d'excavatrices, ainsi que les conducteurs et les ingénieurs de locomotives du chemin de fer d'intérêt local SAR, dans le nord de l'Alberta. Un quatrième accord de principe couvre environ 1 000 conducteurs-propriétaires de camions engagés par Canadian National Transportation Limited (CNTL). Ces accords de principe ont été conclus avant que les conventions collectives n'expirent.



« Je suis très heureux d'annoncer ces accords de principe qui ont été conclus avant l'expiration des conventions collectives et qui couvrent plus 3 100 membres syndiqués de notre équipe au Canada », a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. « J'attends avec enthousiasme la ratification de ces accords. D'ici là, nous continuerons de négocier des conventions collectives à long terme avec nos partenaires syndicaux, afin de garantir la stabilité de notre main-d'oeuvre pour nos clients, nos employés et nos actionnaires ».

Aucun détail de ces accords de principe ne sera rendu public tant que ces accords n'auront pas été ratifiés.

