Callidus Capital annonce la signature d'ententes de trésorerie et de refonte du capital, ainsi que la date de publication de ses états financiers

TORONTO, le 29 mars 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation (la « Société » ou « Callidus ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec certains fonds d'investissement (les « fonds Catalyst ») gérés par Catalyst Capital Group Inc. (« CCGI ») relativement aux facilités de crédit suivantes, qui ont été mises à sa disposition par les fonds Catalyst :

facilité de crédit-relais de 250 millions de dollars américains (le « prêt-relais »);

facilité de refinancement de 15,5 millions de dollars canadiens pour un prêt obtenu d'une institution financière canadienne (la « facilité de refinancement »);

facilité de crédit à l'égard des prêts garantis par certains fonds Catalyst (le « prêt garanti »).

Entre autres choses, il a été convenu que le prêt-relais sera remboursable sur demande à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, aucune demande de remboursement en espèces ne pourra être présentée avant le 30 juin 2020 si le conseil d'administration de la Société détermine que le remboursement de l'un de ces prêts en espèces ne serait pas prudent compte tenu de la situation de trésorerie de la Société. L'entente prévoit également que, jusqu'au 30 juin 2020, Callidus pourra à sa discrétion cumuler tous les intérêts et les frais exigibles aux termes du prêt-relais. Les fonds Catalyst en question ont renoncé à l'application des clauses restrictives du prêt-relais en date du 31 décembre 2018, ainsi que des futures clauses financières restrictives.

La facilité de refinancement a été modifiée de la même manière que le prêt-relais, de sorte que la date de remboursement coïncide avec le 30 juin 2020, date à laquelle la demande de remboursement en espèces peut être faite pour le prêt-relais.

Certains fonds Catalyst ont également accepté d'avancer à Callidus une somme additionnelle pouvant atteindre 35 millions de dollars dans le cadre du prêt-relais, si le conseil d'administration de la Société détermine que celle-ci connaît des difficultés de trésorerie qui, en l'absence de pareille avance, remettraient en question la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

CCGI s'est engagée à fournir un soutien d'au plus 25 millions de dollars à certains fonds Catalyst pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations envers la Société, s'il y a lieu. Cette obligation qui incombe à CCGI s'éteindra lorsque les fonds Catalyst auront confirmé à la Société qu'ils disposent des liquidités nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations envers la Société.

Avant le 30 juin 2020, si la Société détermine que ses capitaux propres se chiffrent à moins de 20 millions de dollars, ou qu'ils se chiffreraient à moins de 20 millions de dollars si une demande de remboursement était présentée à l'égard du prêt-relais et acquittée en espèces, elle pourra rembourser une partie du capital du prêt-relais et/ou les intérêts et frais cumulés en émettant pour le compte des fonds Catalyst des actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif, sans droit de vote, à 9,5 % dans le capital-actions de la Société pour un montant qui ferait en sorte que les capitaux propres de la Société s'établissent à 20 millions de dollars à la suite de ce remboursement. Il n'y a pas lieu que ces actions soient inscrites à une bourse. De plus, les fonds Catalyst peuvent exiger que le remboursement soit effectué avec des actions ordinaires au lieu d'actions privilégiées, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, sauf si le conseil d'administration de Callidus détermine qu'il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de Callidus d'émettre des actions ordinaires. Callidus s'est vu conférer un droit semblable dans le cadre de la facilité de refinancement, à la condition que le droit d'émettre des actions privilégiées ou ordinaires pour rembourser la facilité de refinancement ne s'applique qu'à la suite du règlement du prêt-relais.

L'entente prévoit que Catalyst Fund Limited Partnership V (« Catalyst Fund V ») sera responsable du financement de toutes les avances additionnelles faites aux emprunteurs dans le cadre des quatre prêts dans lesquels Catalyst Fund V détient actuellement une participation et que, par la suite, les participations respectives dans ces prêts seront rajustées en conséquence.

Si la Société a besoin de financement pour un nouveau prêt ou souhaite réduire sa participation dans un prêt, elle peut obtenir ce financement de Catalyst Fund V, à la condition que Catalyst Fund V soit satisfait, d'après son appréciation, des modalités du prêt et de la solvabilité de l'emprunteur. Catalyst Fund V a accepté de fournir ce financement pour un montant pouvant atteindre 300 millions de dollars américains, moins le montant qu'il aura déjà avancé ou engagé à l'égard des prêts avec participation. Catalyst Fund V s'est engagé à racheter les parts que détient la Société dans deux prêts, qui se chiffraient à 12,0 millions de dollars à la date de l'entente, au moment où la Société en fera la demande.

En contrepartie des arrangements décrits ci-dessus, certains fonds Catalyst pourront à leur discrétion, avant le 30 juin 2020, exiger des frais correspondant à 1 % du montant total dû dans le cadre du prêt-relais. Si la Société est avisée que ces frais seront facturés, le montant des frais sera ajouté au solde du prêt-relais.

Callidus a également annoncé qu'elle publiera ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 après la fermeture des marchés le lundi 1er avril 2019.

Constituée en 2003, Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du financement adéquat auprès d'institutions de prêts conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections, Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se trouvent sur notre site Web à l'adresse www.calliduscapital.ca.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la société ou dans un fonds de placement que la société devra gérer. De tels titres ne sont pas et ne seront pas inscrits aux termes de la loi United States Securities Act of 1933 dans sa version modifiée, ni aux termes de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf aux termes des exigences d'inscription prévue par ladite loi et lesdites lois applicables des États-Unis sur les valeurs mobilières, ou dans le cadre d'une exemption de ces exigences.

