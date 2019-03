Avis aux médias - Environnement et Changement climatique Canada tiendra une séance d'information technique sur le changement climatique

La transition vers une économie propre est bénéfique pour notre santé, notre environnement, les occasions d'affaires et les emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada. C'est pourquoi le gouvernement prend des mesures concrètes pour...

La qualité de vie des Canadiens, et la croissance future du pays, sont étroitement liées à l'environnement. L'absence d'investissements dans un avenir propre et plus viable menace ce dont les Canadiens dépendent pour réussir : un coût de la vie...