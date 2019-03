Site proposé pour un stade au Parc Shannon





HALIFAX, le 30 mars 2019 /CNW/ - Au cours des derniers mois, la Société immobilière du Canada a travaillé de façon efficace pour appuyer un stade communautaire proposé au Parc Shannon, en collaboration avec la municipalité régionale de Halifax (« MRH ») et Schooners Sports and Entertainment (« SSE »). Comme déjà annoncé, la Société immobilière du Canada et SSE ont récemment signé une lettre d'intention décrivant les paramètres d'une transaction potentielle dans le cadre de laquelle un stade communautaire pourrait s'intégré au Parc Shannon.

Voici les principaux éléments commerciaux de l'entente possible :

la vente d'un terrain d'une superficie pouvant atteindre 20 acres (8 hectares) à SSE pour un stade communautaire (dont les modalités seront fondées sur les principes du marché); et

la préparation par SSE de l'analyse de rentabilisation demandée par la MRH.

La vente dépend de la satisfaction de plusieurs conditions. Les conditions sont un élément courant des lettres d'intention. Certaines des conditions sont uniques à ce cas-ci. Avant que la Société immobilière du Canada puisse envisager la vente future d'une partie du site du Parc Shannon, elle doit s'assurer des points suivants :

La Société immobilière du Canada ayant effectué un exercice d'élaboration du plan directeur avec la communauté en 2015 et 2016 dans lequel un stade n'était pas inclus, SSE et la MRH devront effectuer d'autres efforts de liaison dans la communauté concernant un plan directeur qui inclurait un stade communautaire;

Soutien de la MRH et de la province pour le stade communautaire, dans l'intérêt de la municipalité et de la communauté régionale dans son ensemble;

Coordination des efforts de la SIC et de SSE avec la Première Nation Millbrook et ses plans d'aménagement voisins; et

Approbation par la MRH du plan directeur révisé, qui inclut les principes d'aménagement soutenus par la communauté pendant le processus de consultation initial de la Société immobilière du Canada pour le reste de la propriété.

En tenant compte de ces paramètres, la Société immobilière du Canada maintient son engagement à travailler avec la MRH et SSE pour effectuer une évaluation complète de l'intégration proposée d'un site de stade communautaire dans le plan d'aménagement du Parc Shannon.

Contexte

À la suite des efforts de mobilisation et d'élaboration du plan directeur de la Société immobilière du Canada, qui ont duré presque deux ans, la Société immobilière du Canada a soumis à la MRH, en décembre 2016, une proposition pour un ensemble résidentiel à usage mixte dans le Parc Shannon. La proposition contenait différentes possibilités de logement, des espaces verts et des parcs pour le public, et des utilisations à caractère commercial et professionnel.

La Société immobilière du Canada a des relations positives avec la Première Nation Millbrook, permettant ainsi d'assurer la coordination des plans d'aménagement des deux parties.

L'examen de la proposition de la Société immobilière du Canada a été intégré au processus « Centre Plan » de la MRH.

SSE a pris contact avec la Société immobilière du Canada pour la première fois en 2017 concernant l'emplacement potentiel d'un stade proposé au Parc Shannon. SSE et la Société immobilière du Canada ont entamé des discussions plus poussées à l'été 2018.

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada est une société d'État commerciale fédérale autofinancée dont le gouvernement du Canada est l'unique actionnaire. Sa mission est d'obtenir la meilleure valeur économique et communautaire quant aux anciennes propriétés gouvernementales. Elle est également une chef de file reconnue en matière de gestion des attractions. À titre d'exemple, elle exploite la Tour CN, le Vieux-Port de Montréal, le Centre des sciences de Montréal et le Parc Downsview à Toronto. Pour en savoir plus, consultez le site www.clc.ca

