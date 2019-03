Sensors & Software GmbH annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Höhr-Grenzhausen en Allemagne





MISSISSAUGA, Ontario, le 30 mars 2019 /PRNewswire/ -- Sensors & Software GmbH a annoncé l'ouverture d'un nouveau bureau à Höhr-Grenzhausen en Allemagne. Ce nouveau site renforce la présence de Sensors & Software Inc. en Europe et offre un emplacement unique pour la vente, le support et le développement de toute la gamme de géoradars.

Pour célébrer l'ouverture de ce nouveau bureau d'une importance stratégique, Sensors & Software GmbH a organisé à une grande inauguration le 28 mars 2019. Les détails complets de l'événement sont disponibles en contactant Dieter Griess, directeur de l'expansion commerciale en Europe, au +49 (2624) 915 9353.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de notre nouveau bureau européen en Allemagne », a déclaré Charles W. Miller, président et directeur de l'exploitation de Sensors & Software Inc. « Cette nouvelle installation est située à proximité de certaines des plus grandes entreprises de haute technologie du monde. Notre nouveau site donnera accès à un vaste bassin de talents du développement de produits parmi les meilleurs de la région, que nous pourrons utiliser pour stimuler la croissance continue de notre gamme de produits », a ajouté M. Miller.

« Ce sera avec plaisir que nous rencontrerons les clients nouveaux et existants, ainsi que le maire, les fournisseurs, les partenaires, les collègues et les amis, le 28 mars, pour célébrer notre engagement à élargir notre offre de produits auprès de la communauté allemande et de l'Europe dans son ensemble », a ajouté M. Miller.

Coordonnées du nouveau bureau européen :

Sensors & Software Europe GmbH

Bergstrasse 63a

D-56203 Höhr-Grenzhausen

Allemagne

Téléphone : +49(2624)915-9353

Site Web : www.Sensoft.ca

À propos de Sensors & Software Inc.

Fondée en 1988, Sensors & Software est le chef de file mondial en matière d'innovations de géoradars. La société propose une large gamme de services, de matériels et de logiciels conçus pour comprendre ce qui se cache sous la surface et permettre une prise de décision éclairée.

Pour plus d'informations au sujet du nouveau bureau européen, contactez-nous au + 1-905-624-8909







Communiqué envoyé le 30 mars 2019 à 12:05 et diffusé par :