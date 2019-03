Cameco dépose son rapport annuel





SASKATOON (Saskatchewan), 30 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) a annoncé aujourd'hui le dépôt de son rapport annuel auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis via le formulaire 40-F. Ce document inclut les états financiers annuels vérifiés de Cameco pour l'exercice achevé le 31 décembre 2018, son rapport de gestion et sa notice annuelle canadienne.

En outre, Cameco a déposé sa notice annuelle auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les états financiers annuels vérifiés pour l'exercice achevé le 31 décembre 2018 et le rapport de gestion ont été déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières en février 2019.

Cameco a également déposé un rapport technique pour l'exploitation de McArthur River en vertu de la Norme canadienne 43-101 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. La production sur site a été suspendue pour une durée indéterminée et aucune décision de redémarrage de la production n'a encore été prise.

« L'exploitation de McArthur River est l'une des meilleures mines d'uranium au monde, et nous sommes heureux de l'amélioration significative de la rentabilité de l'exploitation de McArthur River depuis le dernier rapport en 2012, qui souligne clairement la valeur que cet actif produira lorsqu'il sera remis en production. Toutefois, nous voulons être très clairs : les conditions du marché nécessaires à une décision de redémarrage ne sont pas réunies et, par conséquent, la suspension de la production se poursuivra pour une durée indéterminée », a déclaré Tim Gitzel, président et chef de la direction de Cameco.

Les principaux points saillants du rapport technique sont les suivants :

Cameco a mis à jour les estimations concernant les réserves et ressources minérales de McArthur River. Au 31 décembre 2018, les estimations des réserves minérales ont augmenté de 9,1 % par rapport à celles du 31 décembre 2017.

Le calendrier de production de McArthur River a été modifié afin d'incorporer les réserves minérales supplémentaires et de maintenir un taux de production de 18,0 millions de livres U 3 O 8 par an au redémarrage de la production. D'après le calendrier de production actuel, Cameco estime que la durée de vie de la mine de McArthur River sera de 23 ans.

O par an au redémarrage de la production. D'après le calendrier de production actuel, Cameco estime que la durée de vie de la mine de McArthur River sera de 23 ans. La quote-part de Cameco du total des coûts en capital estimés des mines de McArthur River et de Key Lake s'élève à 658 millions de dollars, comparativement à 2,5 milliards de dollars dans le rapport technique de 2012.

Les coûts d'exploitation sont estimés à 14,97 $ par livre U 3 O 8 en moyenne pour la durée de vie de la mine. Il s'agit d'une baisse importante par rapport à l'estimation de 19,23 $ par livre U 3 O 8 contenue dans le rapport technique de 2012.

O en moyenne pour la durée de vie de la mine. Il s'agit d'une baisse importante par rapport à l'estimation de 19,23 $ par livre U O contenue dans le rapport technique de 2012. La part de Cameco pour les coûts d'exploitation au comptant et les coûts en capital pour maintenir les deux activités pendant la suspension de la production devrait se situer entre 6 et 7 millions de dollars par mois.

Profil de la société



Cameco est l'un des plus grands fournisseurs de combustible d'uranium au monde. Notre position concurrentielle repose sur le fait que nous détenons le contrôle des réserves à plus forte teneur et des activités à faible coût les plus importantes au monde. Nos produits à base d'uranium sont utilisés pour produire de l'électricité propre dans les centrales nucléaires du monde entier. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan.

La mine McArthur River est une mine d'uranium souterraine située dans le nord de la Saskatchewan. Elle renferme le plus grand gisement d'uranium à haute teneur connu et a extrait 327,5 millions de livres U 3 O 8 depuis le début de la production en 1999. Cameco est l'exploitant. La coentreprise de McArthur River, qui comprend Cameco (69,805 %) et Orano Canada Inc. (30,195 %) est propriétaire de l'exploitation.

Tout l'uranium extrait à McArthur River est traité et conditionné à l'usine de concentration de Key Lake, située dans le nord de la Saskatchewan. Cameco est l'exploitant. La coentreprise Key Lake, qui comprend Cameco (83,333 %) et Orano (16,667 %), est propriétaire de l'usine.

Mise en garde concernant l'information et les déclarations prospectives



Le présent communiqué de presse contient des déclarations et de l'information sur nos attentes concernant l'avenir, que nous appelons des informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont fondés sur nos opinions actuelles, lesquelles peuvent changer considérablement, et les résultats et événements réels peuvent différer considérablement de nos prévisions actuelles. Voici des exemples d'information prospective contenus dans le présent communiqué de presse : la durée de la suspension des activités de McArthur River, la valeur prévue créée lorsque McArthur River reprendra la production, les estimations des réserves minérales, les estimations des taux de production, l'estimation de la durée de vie de la mine de 23 ans, la quote-part de Cameco du total des coûts en capital et des coûts d'exploitation pour la durée de vie estimée de la mine, la part mensuelle prévue des coûts en capital et des coûts d'exploitation au comptant pour maintenir ces activités pendant cette suspension. Les risques importants qui pourraient donner lieu à des résultats différents comprennent le risque que les attentes de Cameco à l'égard de ces estimations, y compris la création de valeur, les réserves minérales, le taux de production, la durée de vie de la mine, les coûts en capital et les coûts d'exploitation pour la durée de vie de la mine, ainsi que les frais d'entretien et de maintenance pendant la suspension de la production, se révèlent inexacts, ainsi qu'en ce qui concerne les autres risques importants mentionnés dans le rapport technique sur la mine McArthur River, notamment aux rubriques 24.4 et 24.5, de notre notice annuelle et dans le rapport de gestion. En présentant l'information prospective, nous avons formulé des hypothèses importantes qui pourraient s'avérer inexactes, notamment que ces estimations seront conformes aux attentes, ainsi que les hypothèses sous-jacentes qui leur sont associées, en plus des autres hypothèses importantes les concernant dont il est question dans le rapport technique de l'exploitation de McArthur River et dans notre rapport de gestion et notre notice annuelle. L'information prospective est conçue pour vous aider à comprendre les points de vue actuels de la direction sur nos perspectives à court et à long terme, et elle pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations à moins d'y être tenus par les lois sur les valeurs mobilières.

Personnes compétentes



Les renseignements techniques et scientifiques dont il est question dans le présent communiqué de presse ont été approuvés par les personnes suivantes qui sont des personnes qualifiées aux fins de la Norme canadienne 43-101 :

Linda Bray, ingénieure, métallurgiste principale, Services techniques, Cameco Corporation

Gregory M. Murdock, ing. directeur général, McArthur River/Key Lake, Cameco Corporation

Alain D. Renaud, géologue en chef, Services techniques, Cameco Corporation

