/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les 23e Week-ends visites libres : ça commence samedi !/

Le grand rendez-vous du magasinage immobilier à ne pas manquer!

Les nouvelles mesures proposées par le gouvernement fédéral devant favoriser l'accès à la propriété vont-elles inciter plus de premiers acheteurs à passer à l'action?

MONTRÉAL, le 28 mars, 2019 /CNW Telbec/ - Pour le savoir, venez à leur rencontre lors des deux prochains week-ends et ce, en pleine période de magasinage immobilier intensif!

Avec des taux encore bas et l'annonce du gouvernement fédéral d'incitatifs devant faciliter l'acquisition d'une première résidence qui s'ajoutent aux programmes d'aide existants, il n'y a plus de raison de ne pas passer à l'action!

Mieux encore, on peut le faire en découvrant quelque 70 projets résidentiels neufs d'un bout à l'autre de la région métropolitaine lors des Week-ends visites libres les 30, 31 mars et 6, 7 avril prochains. Des projets abordables, des unités pour les familles, des adresses de prestige, d'autres pour les deuxièmes acheteurs ou les 55 ans et plus : le marché résidentiel regorge de concepts pouvant satisfaire tous les goûts et tous les budgets.

Par ailleurs, chacun pourra profiter des activités spéciales mises de l'avant durant l'événement :

Le Circuit du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Circuit du développement durable

Le Circuit des 36 e Prix Domus

Les avancées de la maison intelligente

Les 6 ans des Prix Habitat Design et du Choix du public!

