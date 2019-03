Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Vendredi 29/03/2019 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 50 millions $ ***Résultats de Lotto Max non disponibles. Voir tous les résultats à www.olg.ca*** POKER LOTTO Main gagnante: 3-D, 9-D, 9-S, 9-H, 2-S Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D =...

Un groupe de six résidents du Sud de l'Ontario a franchi une étape menant à l'attribution d'un lot de 13 766,30 $ remporté à POOLS avec la carte de football no 01 (liste no 1265). Comme la femme d'un membre du groupe, M. Khagura, travaille à un point...