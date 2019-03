Fortis met en oeuvre ses projets pour un avenir énergétique plus propre





ST. JOHN'S, Terre-Neuve-et-Labrador, 29 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. («?Fortis?» ou la «?société?») (TSX/NYSE : FTS) renforce son engagement en faveur d'un avenir énergétique plus propre avec des annonces positives de deux services d'utilité publique Fortis cette semaine.



Tucson Electric Power («?TEP?») a annoncé la construction du projet éolien Oso Grande de 370 millions $ US (également appelé projet éolien du Nouveau-Mexique). Une fois construit, ce parc éolien de 247 mégawatts («?MW?») deviendra la plus grande source d'énergie renouvelable de TEP, capable d'alimenter près de 100?000 foyers.

FortisBC a annoncé que les dépenses de son programme d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique augmenteront considérablement pour atteindre 368,5 millions $ pour la période 2019-2022. Le nouveau programme équivaut à doubler les dépenses en 2019 et à les tripler en 2022. Le nouveau programme permettra de réduire la consommation d'énergie, les émissions et les coûts dans tous les domaines, des hôpitaux aux maisons. Les avantages pour le client incluent la prolongation du rabais sur les fournaises résidentielles à gaz naturel à haute efficacité qui sera offert toute l'année ainsi qu'un meilleur accès à des experts agréés pour les aider à gérer la consommation d'énergie.



«?Avec ce parc éolien et d'autres projets à venir, la production d'énergie renouvelable de TEP devrait dépasser de 28 % ses ventes au détail d'ici 2021, ce qui rapprochera le service d'utilité publique à près de 30 % de l'objectif fixé pour 2030. Les améliorations apportées au programme de conservation et d'efficacité de FortisBC devraient permettre de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 50?000 tonnes par an, ce qui équivaut à retirer près de 11?000 voitures de la route?», a déclaré Barry Perry, président et chef de la direction, Fortis. «?Les actions de TEP et de FortisBC illustrent l'excellent travail accompli par tous les services publics de Fortis pour passer à une économie produisant moins d'émissions de carbone.?»

EDF Renewables North America développera le parc éolien pour TEP au moyen d'un accord de construction et de transfert. Le projet a été sélectionné au terme d'un processus d'appel d'offres et sera admissible à des crédits d'impôts fédéraux qui devraient permettre de récupérer plus des deux tiers de son coût au cours de ses dix premières années d'activité, économies qui seront répercutées sur les clients de TEP. La construction devrait commencer plus tard cette année et le parc éolien devrait être en service d'ici la fin de 2020.

Au cours des deux prochaines années, les ressources en énergie propre de TEP seront dynamisées par le projet éolien d'Oso Grande et par deux autres grands nouveaux projets dont la mise en service est prévue pour 2020 :

Le projet 99 -MW Borderlands Wind dans l'ouest du Nouveau-Mexique. Ce projet est développé dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité avec Borderlands Wind LLC, une filiale de NextEra Energy.

Le projet Wilmot Energy Center, au sud-est de Tucson, qui comprendra un réseau de panneaux solaires de 100 MW et un système de stockage de batteries de 30 MW, en cours de développement dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité avec NextEra Energy

Les plans améliorés d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique de FortisBC intègrent les commentaires issus d'une vaste consultation menée auprès des clients et des parties prenantes et d'un examen approfondi du potentiel d'économie d'énergie de la Colombie-Britannique («?C.B.?»). Les plans ont été conçus pour aider à atteindre les objectifs et les cibles énoncés par la législation en Colombie-Britannique, y compris la Loi sur les énergies propres et le code Energy Step.

«?Nous poursuivons la mise en oeuvre de notre plan d'immobilisations quinquennal de 17,3 milliards $, en veillant à la durabilité et en fournissant une énergie plus propre, l'un de nos principaux domaines d'activité?», a ajouté M Perry. «?Notre engagement en faveur de pratiques durables demeure au centre de nos préoccupations tout en servant nos collectivités partout en Amérique du Nord.?»

