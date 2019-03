Wipro positionnée en tant que « Leader » dans le Magic Quadrant de Gartner 2019 pour les services professionnels et gérés d'infrastructure dans le cloud public, pour la zone Monde





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société internationale de premier plan, spécialisée dans les technologies de l'information, le conseil et les services de processus métiers, a annoncé aujourd'hui sa position de « Leader » dans le Magic Quadrant de Gartner 2019, pour les services professionnels et gérés d'infrastructure dans le cloud public, pour la zone Monde. Le rapport rédigé par Craig Lowery, To Chee Eng, Scot MacLellan, Ross Winser et Brandon Medford est paru le 26 février 2019.

Ce Magic Quadrant se concentre sur les prestataires de services gérés (Managed service providers, MSP) qui ont une expertise technique approfondie des fournisseurs à très grande échelle, des plateformes de gestion dans le cloud (cloud management platforms, CMP) efficaces, et des services gérés qui exploitent l'automatisation, dans la mesure du possible.

D'après Gartner, « D'ici 2024, plus de 50 % des contrats de service dans le cloud incluront les services de développement d'applications et les services professionnels et gérés d'infrastructures dans le cloud, soit une explosion par rapport aux 10 % en 2019. » « Des versions précédentes de ce Magic Quadrant appelaient ce marché les "Prestataires de services gérés d'infrastructures dans le cloud public". Dans le rapport 2018, nous avons remarqué que le marché des services professionnels était devenu aussi important, sinon plus, que le marché des services gérés. » « Les MSP doivent également avoir la capacité de fournir des solutions optimisées pour le cloud, qu'un client déploie de nouvelles applications conçues pour le cloud, ou qu'il fasse migrer ses charges de travail existantes depuis un centre de données traditionnel déjà en place. Cette profondeur d'expertise et d'intégration technique, notamment en exploitant l'automatisation prise en charge par les API des fournisseurs à très grande échelle, distingue ces MSP des prestataires d'externalisation de centres de données (data center outsourcing, DCO). »

Ramesh Nagarajan, vice-président senior des Services dans le cloud, chez Wipro Limited a déclaré, « Wipro est ravie d'être nommée en position de "Leader" dans le Magic Quadrant de Gartner, pour le secteur des services professionnels et gérés d'infrastructure dans le cloud public, pour la zone Monde. Nous continuons de faire la démonstration de notre position de chef de file en fournissant des solutions industrialisées pour aider nos clients à accélérer leur parcours vers le cloud. Notre stratégie de "priorité à l'entreprise et priorité au cloud", associée à des investissements dans les IP verticales nous positionne de façon unique pour améliorer l'expérience client, stimuler l'agilité commerciale, et générer des informations tirées des données, pour nos clients. Notre Cloud Studio prend en charge le "portage ?lift and shift'" des applications vers le cloud, en transformant la plateforme à l'aide des principes d'infrastructure en tant que code, de refonte et de développement conçu pour le cloud grâce aux jeux d'outils des IP et partenaires de Wipro. »

Veuillez cliquer ici pour consulter le rapport complet.

Clause de non-responsabilité : Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie expresse ou implicite relativement à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une importante société mondiale de technologies de l'information, de conseil et de services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

Déclarations prévisionnelles et mises en garde

Certaines déclarations du présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles, lesquelles impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux inclus dans ces déclarations prévisionnelles. Les risques et incertitudes liés à ces déclarations comprennent, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices ; notre aptitude à générer et à gérer la croissance ; une concurrence intense dans les services informatiques ; notre aptitude à conserver notre avantage concurrentiel en matière de coûts ; l'augmentation des salaires en Inde ; notre aptitude à attirer et à fidéliser des professionnels hautement qualifiés ; le dépassement des délais et des coûts sur les contrats à prix et à durée fixes ; la concentration de la clientèle ; les restrictions sur l'immigration ; notre aptitude à gérer nos opérations internationales ; une demande réduite pour la technologie dans nos domaines de focalisation, clés ; des perturbations des réseaux de télécommunications ; notre aptitude à mener à bien et à intégrer nos acquisitions potentielles ; la responsabilité en cas de dommages liés à nos contrats de service ; le succès des sociétés dans lesquelles nous procédons à des investissements stratégiques ; le retrait des incitations fiscales gouvernementales ; l'instabilité politique ; les guerres ; les restrictions juridiques concernant l'obtention de capitaux ou l'acquisition d'entreprises en dehors de l'Inde ; l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle, et une conjoncture économique générale ayant un impact sur notre entreprise et notre secteur d'activités. Les autres risques susceptibles d'avoir des répercussions sur nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous déposons auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Il se peut que nous soyons parfois amenés à faire des déclarations prévisionnelles supplémentaires, écrites ou orales, et ceci pourra inclure les déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, et dans nos rapports à l'intention des actionnaires. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles qui pourraient être formulées de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 20:30 et diffusé par :