Les ministres Bibeau et Carr se rendent en Saskatchewan pour soutenir les producteurs canadiens de canola et de grains





SASKATOON, le 29 mars 2019 /CNW/ - Le Canada est un chef de file mondial dans la production de canola. Les agriculteurs et les producteurs de canola jouent un rôle clé dans la croissance économique du Canada. Ils ont exporté plus de 18 millions de tonnes de canola et de produits du canola en 2018, pour une valeur de plus de 11 milliards de dollars. Le gouvernement du Canada sait que l'ouverture de nouveaux marchés pour notre canola canadien de grande qualité signifie plus d'argent dans les poches de nos agriculteurs et soutient de bons emplois de classe moyenne pour les familles agricoles canadiennes. C'est pourquoi nous travaillons sans relâche pour aider les agriculteurs et les producteurs et nous assurer que le canola canadien de qualité supérieure se rend dans les marchés mondiaux.

Aujourd'hui, Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, étaient à Saskatoon pour rencontrer des chefs de file du secteur agricole et leurs homologues provinciaux afin de discuter des priorités du secteur agricole de la Saskatchewan, notamment les exportations de canola.

Les ministres Bibeau et Carr ont également rencontré le ministre provincial de l'Agriculture David Marit et le ministre provincial du Commerce et du Développement des exportations Jeremy Harrison pour entendre leurs points de vue, discuter de questions commerciales importantes et souligner les possibilités de collaboration avec la Chine.

Les ministres ont tenu une table ronde avec des représentants de l'industrie du canola, où ils ont réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à explorer toutes les avenues pour régler dans les plus brefs délais le problème de la perturbation des exportations canadiennes de semences de canola vers la Chine.

Les ministres ont tenu une autre table ronde avec les principaux intervenants des industries des céréales, des légumineuses et des cultures spéciales pour discuter des possibilités et des défis ainsi que de la façon de continuer à bâtir un secteur agricole encore plus fort et novateur pour la Saskatchewan.

Les ministres ont aussi rencontré des représentants d'autres groupes du secteur agricole afin de discuter de divers sujets importants pour le secteur, y compris les débouchés à l'exportation, la recherche et la diversification du commerce sur les marchés mondiaux.

Le gouvernement du Canada comprend les préoccupations des producteurs de canola et de l'industrie. Veiller à ce que les producteurs de canola retrouvent un plein accès aux marchés est une priorité du gouvernement du Canada. Les fonctionnaires canadiens et chinois se consultent activement et nous envisageons d'envoyer une délégation de haut niveau en Chine pour trouver une solution technique. Les ministres ont réitéré l'importance d'une collaboration étroite entre le gouvernement fédéral, l'industrie et les provinces dans ce dossier en cours.

« Nous travaillons pour les agriculteurs canadiens en investissant dans la recherche et l'innovation et en élargissant l'accès aux marchés afin d'assurer le succès continu de nos familles agricoles en Saskatchewan et partout au pays. Le gouvernement du Canada est grandement préoccupé par les avis de non-conformité et les mesures d'inspection renforcées de la Chine à l'égard des semences de canola canadien. Les agriculteurs canadiens peuvent être assurés que le gouvernement du Canada les appuie fermement et qu'il travaille d'arrache-pied pour garantir le libre accès du canola canadien de qualité supérieure aux marchés et créer de nouveaux débouchés pour nos produits agricoles. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à diversifier les échanges commerciaux et à ouvrir de nouveaux marchés aux exportateurs canadiens. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les producteurs, les exportateurs et nos homologues provinciaux pour régler le dossier du canola le plus rapidement possible. Nos produits agricoles et agroalimentaires de haute qualité sont recherchés partout dans le monde et nous voulons nous assurer que les consommateurs ont accès à une grande variété de produits canadiens. »

- Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada aide à stimuler l'innovation dans l'industrie canadienne du canola en investissant 12 millions de dollars dans la nouvelle grappe de recherche sur le canola. Avec la contribution des producteurs de canola, l'investissement total dépassera 20 millions de dollars.

contribution des producteurs de canola, l'investissement total dépassera 20 millions de dollars. L'industrie canadienne du canola contribue à hauteur de presque 27 milliards de dollars par année à l'économie du pays. En 2018, le Canada a exporté pour plus de 11 milliards de dollars de produits du canola vers plus de 50 marchés.

L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne, qui ont été mis en oeuvre récemment, créent d'importantes possibilités d'exportation pour les Canadiens. À lui seul, l'Accord de PTPGP devrait générer de nouvelles exportations de canola d'une valeur annuelle de 780 millions de dollars.

