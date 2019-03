BlackRockMD Canada met à jour les niveaux de risque attribués à certains fonds négociés en bourse iShares





TORONTO, 29 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), annonce aujourd'hui la mise à jour des niveaux de risque de placement des fonds négociés en bourse énumérés ci-après (les « FNB iShares »). La modification sera reflétée dans le prospectus des FNB iShares qui sera déposé vers le 29 mars 2019.



Dénomination du FNB iShares Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF Moyen Faible à moyen iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) Moyen Faible à moyen iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) Moyen Faible à moyen iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD?Hedged) Moyen à élevé Moyen iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF Moyen à élevé Moyen iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD-Hedged) Moyen à élevé Moyen iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD?Hedged) Moyen à élevé Moyen iShares Edge MSCI Multifactor USA Index ETF (CAD-Hedged) Moyen à élevé Moyen iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) Moyen à élevé Moyen iShares MSCI Emerging Markets Index ETF Moyen à élevé Moyen iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF Moyen à élevé Moyen iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD-Hedged) Moyen à élevé Moyen iShares China Index ETF Élevé Moyen à élevé iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF Élevé Moyen à élevé iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD?Hedged) Élevé Moyen à élevé iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF Moyen Faible à moyen iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) Moyen Faible à moyen

Pour obtenir gratuitement un exemplaire de la méthode normalisée de classification du risque de placement employée par BlackRock Canada pour établir le niveau de risque de placement associé aux FNB iShares, il suffit d'appeler au 1 855 255-5951 ou d'écrire à BlackRock Canada au 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

À propos de BlackRock

BlackRock aide les investisseurs à préparer un avenir financier prometteur. À titre de fiduciaire pour le compte d'investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières, nous offrons à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 31 décembre 2018, la société gérait des actifs de l'ordre d'environ 5,98 mille milliards de dollars américains pour le compte d'investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter le www.blackrock.com/ca | Twitter : @BlackRockCA | blogue : www.blackrockblog.com/can . | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock .

À propos d'iShares

iSharesMD tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d'expérience, à plus de 800 fonds négociés en bourse (FNB) à l'échelle mondiale et à des actifs sous gestion d'une valeur de 1 700 milliards de dollars américains au 31 décembre 2018, iShares contribue de manière essentielle à l'évolution du secteur financier. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d'un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement.1)

Les FNB iShares sont gérés par Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iShares. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d'effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n'est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d'un professionnel qualifié.

© 2019 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisées avec autorisation.

1) D'après un actif sous gestion de 5,98 mille milliards de dollars américains en date du 31 décembre 2018.

Personne-ressource pour les médias :

Maeve Hannigan

T ? 416 643-4058

Courriel : Maeve.Hannigan@blackrock.com





