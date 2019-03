Harves Entertainment et Falcon's Creative Group s'associent pour créer un divertissement expérientiel global de nouvelle génération





ORLANDO, Floride, 29 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harves Entertainment et Falcon's Creative Group ont annoncé une nouvelle alliance stratégique créant un ensemble complet de services intégrés : développement de concepts, financement, exécution créative, développement immobilier, construction et opérations, afin de créer de nouvelles opportunités dans la conception et la réalisation d'expériences de divertissement mondiales de la prochaine génération.



Harves Entertainment est une division de Harves, une société immobilière et d'investissement chinoise de premier plan offrant des services opérationnels et de divertissement. En janvier, Harves a annoncé un partenariat exclusif avec Manchester United pour la création de centres de divertissement à thèmes immersifs en Chine. Les premiers centres devraient ouvrir en 2020 à Pékin et Shanghai.

Falcon's Creative Group , située à Orlando, en Floride, conçoit et produit des expériences immersives et des parcs d'attraction à thème mettant l'accent sur la narration et des applications technologiques innovantes. La société a remporté de nombreux prix industriels pour son travail dans le monde entier, détient plusieurs brevets de technologie et a récemment annoncé ou achevé des projets avec la NASA, National Geographic et PBS.

L'alliance de Harves Entertainment et de Falcon's Creative Group crée un portefeuille complet et puissant de services qui peut répondre de manière unique et efficace au marché mondial en pleine expansion des expériences immersives éducatives et de marque. Ensemble, les équipes seront en mesure de financer des initiatives, conceptualiser de nouvelles idées, développer des technologies, mais aussi construire et exploiter efficacement des expériences transculturelles et innovantes à travers le monde.

« Nous sommes ravis de nous associer à une telle puissance créative », a déclaré Bo Zhang, Fondateur et Président de Harves Entertainment. « Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour le talent de Falcon's et le travail novateur qu'elle accomplit de manière constante dans les projets du monde entier. Nous sommes profondément convaincus qu'ensemble, nous pouvons créer et réaliser la prochaine génération d'attractions de divertissement et d'éducation par l'expérience ».

« En unissant nos forces à celles d'Harves Entertainment, nous pouvons donner vie à des concepts plus profonds », a déclaré Cecil D. Magpuri, Président / Directeur de la création de Falcon's Creative Group. « Il existe une forte demande d'expériences de divertissement immersif dans l'ensemble du secteur et nous souhaitons créer ensemble la prochaine dimension d'attractions interculturelles imaginatives et transformatrices ».

Harves a fait ses preuves dans la réalisation de grands projets de développement en Chine. La société apporte une compréhension complète du marché local ainsi que des opérations de classe mondiale, une équipe de gestion expérimentée et une expertise dans le pays.

Le nouvel accord stratégique permet aux deux entités d'aller de l'avant de manière agressive pour développer de nouveaux concepts de divertissement et d'éducation en Chine, puis dans le monde. Elles exécuteront des projets comportant à la fois des actifs de propriété intellectuelle reconnus et des concepts exclusifs. L'équipe combinée développera et concédera également des technologies sous licence qui améliorent l'expérience des visiteurs et sont uniques à ce secteur en évolution rapide.

Harves Entertainment conçoit, développe et exploite des expériences transformatrices reliant les cultures et les générations. Ces expériences incluent un partenariat exclusif avec la marque de sport la plus précieuse au monde, Manchester United, avec laquelle la société apportera à la Chine des centres de divertissement à thème immersifs. Les premiers centres devraient ouvrir en 2020 à Pékin et Shanghai. Harvest Entertainment est une division de Harves, première société immobilière et d'investissement chinoise. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.harves.com/entertainment .

Falcon's Creative Group offre des expériences innovantes et puissantes avec des solutions d'avant-garde. Nous concevons des expériences immersives qui défient les limites de la réalité et stimulent l'imagination. Notre équipe d'artistes, cinéastes, ingénieurs, architectes, concepteurs et écrivains passionnés et primés transforme chaque jour la réalité quotidienne. Falcon's Creative Group abrite Falcon's Treehouse, Falcon's Digital Media et Falcon's Licensing. Veuillez consulter www.falconscreativegroup.com .

