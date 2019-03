Qkids amorce un partenariat stratégique mondial avec l'Association internationale TESOL





Ce partenariat, qui vise à favoriser l'innovation dans l'enseignement des langues, s'appuie sur la conception des programmes d'études, la technologie et les meilleures pratiques d'enseignement

ATLANTA, 29 mars 2019 /CNW/ - Qkids, la principale plateforme chinoise d'enseignement de l'anglais en ligne, annonce le décollage d'un partenariat stratégique mondial avec l'Association internationale TESOL (TESOL), la plus grande organisation professionnelle mondiale de l'enseignement de l'anglais.

Ce partenariat, officialisé lors d'une cérémonie de signature le 13 mars 2019, tenue en marge du Congrès international TESOL 2019 et de l'exposition English Language Expo, vise à promouvoir l'innovation dans la formation des enseignants et le contenu pédagogique, ainsi qu'à faire progresser au sein du secteur les travaux de recherche susceptibles d'améliorer l'enseignement de l'anglais et son efficacité.

Adam Chen, cofondateur et président mondial Qkids, est affirmatif : « En combinant la technologie et la conception de programmes d'études avec l'expertise pédagogique, Qkids et TESOL espèrent transformer l'enseignement de l'anglais, c'est-à-dire l'expérience. D'une part, ce partenariat offre aux enseignants la possibilité d'être agréés auprès d'un leader mondial de l'enseignement de l'anglais. D'autre part, il donne tant aux enseignants qu'aux élèves accès, en ligne, à un contenu de haute qualité, à des services d'enseignement et à des éclairages fondés sur des données permettant d'améliorer les résultats de l'apprentissage. »

Dans la même veine, Christopher Powers, directeur exécutif de l'Association internationale TESOL, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Qkids et impatients de renforcer notre relation en faveur de l'enseignement de l'anglais. TESOL fournira des ressources professionnelles pour soutenir la grande et importante communauté d'enseignants de Qkids. Je m'attends au plaisir de développer plus loin notre coopération et nos efforts communs pour répondre au mieux aux besoins de l'enseignement de l'anglais dans le monde entier. »

Lors de l'événement, organisé en marge du Congrès international TESOL 2019 et de l'exposition English Language Expo pour annoncer le partenariat, Qkids a également dévoilé les éclairages clés sur les comportements d'apprentissage et les meilleures pratiques recensés dans l'enseignement de l'anglais en Chine, secteur en plein essor, et a présenté sa plateforme innovante qui offre des expériences d'apprentissage engageantes et conviviales en canalisant la ludification, la prédisposition humaine au jeu, la rétroaction et le soutien 24 heures sur 24, tous les jours, et un système de gestion de l'apprentissage personnalisé.

À propos de Qkids

Qkids est une plateforme d'enseignement en ligne, de tout premier plan, qui relie les professeurs d'anglais d'Amérique du Nord à plus de 500 000 élèves chinois âgés de 4 à 12 ans. Fondé en 2015, Qkids est aujourd'hui un leader national dans l'apprentissage interculturel en ligne et dispose de bureaux à Shenzhen, à Xiamen, à Guangzhou et à Beijing. La société a mené à bien sa ronde de financement de série B, dirigée par IDG Capital, et s'apprête à bâtir une croissance durable à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://teacher.qkids.net/.

À propos de l'Association internationale TESOL

L'Association internationale TESOL est l'autorité mondiale reconnue en matière de connaissance et d'expertise dans l'enseignement de l'anglais. Étant une communauté professionnelle regroupant plus de 10 000 éducateurs dans plus de 150 pays, TESOL s'attache à favoriser l'échange d'idées, afin de faire progresser les compétences des enseignants de l'anglais, tout en promouvant l'équité, la diversité et le multilinguisme. Depuis plus de 50 ans, TESOL s'efforce de poursuivre sa mission en offrant des programmes, des publications et des services, l'objectif étant d'accroître sa présence et sa connectivité mondiales, de partager ses connaissances et son expertise et d'amplifier sa voix par le plaidoyer.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur https://www.tesol.org/.

