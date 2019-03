Suning.com annonce avoir enregistré une croissance de 30,35 % en glissement annuel en 2018





NANJING, Chine, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), le plus grand détaillant intelligent O2O (online-to-offline) de Chine, annonce avoir généré un revenu d'exploitation de 244,96 milliards RMB (36,479 milliards USD), soit une augmentation de 30,35 % en glissement annuel. Le volume des ventes s'est chiffré à 336 milliards RMB (50,16 milliards USD), ce qui représente une hausse de 38,39 %. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société s'est chiffré à 13,328 milliards RMB (1,984 milliards USD).

Les activités en ligne et hors ligne connaissent une forte croissance

En 2018, Suning a annoncé sa stratégie de développement de la vente au détail intelligente, qui vise à accélérer l'expansion de ses activités en ligne et hors ligne. Les chiffres financiers représentent les meilleures performances réalisées par l'entreprise chinoise l'année dernière et révèlent le résultat remarquable de sa stratégie de vente au détail intelligente.

La société possède 11 064 magasins physiques en Chine continentale, à Hong Kong et au Japon, qui répondent à des besoins de consommation diversifiés. Parmi ces magasins, on trouve Suning Retail Cloud Franchise Stores, SuFresh (supermarchés d'aliments frais) et Suning Convenience Stores (commerces de proximité), ainsi que Redbaby (magasins d'articles pour mères et enfants).

Suning.com améliore sans relâche ses performances commerciales en ligne. En 2018, le chiffre d'affaires a connu une forte croissance de 64,45 %, un chiffre qui dépasse très largement la moyenne du secteur, et le volume de ventes a atteint 208,354 milliards RMB. Les utilisateurs enregistrés se sont chiffrés à 407 millions.

En 2018, grâce aux partenariats stratégiques menés avec RT-Mart, Lotus Market et Auchan, les capacités spécialisées de Suning en matière de gestion des marchandises ont encore progressé et l'efficacité de la chaîne logistique a été améliorée. Fin 2018, les ventes d'appareils électroménagers de Suning se classaient à la première place sur le marché national des appareils électroménagers (en Chine), représentant une part de marché de 22,1 %.

De plus grandes capacités en matière de logistique, de services financiers et de technologie

Suning a fait de grands investissements dans la construction d'infrastructures de vente au détail, notamment dans la logistique, la finance et la technologie, afin d'améliorer ses services et ses produits et d'accroître sa compétitivité sur le marché.

Suning Logistics et Tian Tian Express disposent d'une surface de stockage totale de 9,5 millions de mètres carrés, ont connu une croissance de 38,48 % en glissement annuel et leur réseau logistique couvre 351 villes-préfectures, ainsi que 2 858 districts et comtés.

La division des services financiers de Suning a enregistré une croissance de 55 % en glissement annuel en matière de volume des transactions et le total des actifs de Suning Bank a augmenté de 116 % par rapport au début de l'année. En décembre 2018, la division des services financiers de Suning a lancé une ronde de financement de série C dans le but d'augmenter son capital et le nombre de ses actions, et la valorisation postérieure à l'investissement se chiffre à 56 milliards RMB (environ 8,34 milliards USD).

En 2018, les dépenses de R & D de Suning.com ont augmenté de 80,81 % en glissement annuel et le nombre d'ingénieurs en technologie a vu une hausse de 52,57 %. Début 2019, la société a créé Suning Technology Group afin d'améliorer la recherche et le développement de la technologie de vente au détail, dans l'optique de mieux observer la stratégie de vente au détail intelligente.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales chinoises et se compose de deux sociétés publiques, l'une en Chine, l'autre au Japon. En 2018, Suning Holdings a été classée à la deuxième place parmi les 500 plus importantes sociétés chinoises non étatiques et elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 80,85 milliards USD (557,9 milliards RMB). S'étant fixé pour mission de « Mener l'écosystème dans tous les secteurs d'activité en créant une qualité de vie exceptionnelle pour tous », Suning a multiplié ses atouts et étendu son activité principale via huit secteurs verticaux : Suning.com, Logistics (logistique), Financial services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Sports, Media & Entertainment (médias et divertissements) et Investment (investissements). Suning.com a figuré sur la liste des entreprises classées au palmarès Fortune Global 500 en 2018. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.suningholdings.com

