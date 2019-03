La Banque de Montréal annonce un droit de conversion de 500 000 000 $ d'actions privilégiées de catégorie B, série 27, à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW/ - La Banque de Montréal (la « Banque ») (TSX:BMO)(NYSE:BMO) a annoncé aujourd'hui qu'elle n'a pas l'intention d'exercer son droit de rachat des actions privilégiées de la Banque de catégorie B, série 27, à taux rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif, actuellement en circulation (les « actions privilégiées de série 27 ») le 25 mai 2019. Par conséquent, sous réserve de certaines conditions, les détenteurs d'actions privilégiées de série 27 ont le droit, à leur gré, de convertir la totalité ou une partie de leurs actions privilégiées de série 27, à raison d'une action contre une action, en actions privilégiées de la Banque, de catégorie B, série 28, à dividende non cumulatif à taux variable (les « actions privilégiées de série 28 ») le 27 mai 2019. Cette date est le premier jour ouvrable suivant la date de conversion du 25 mai 2019, indiquée dans le prospectus relatif aux actions privilégiées de série 27, qui tombe un samedi. Les détenteurs qui n'exerceront pas leur droit de convertir leurs actions privilégiées de série 27 en actions privilégiées de série 28 à cette date conserveront leurs actions privilégiées de série 27, à moins qu'elles soient automatiquement converties conformément aux conditions ci-dessous.

Les conversions mentionnées ci-dessus sont assujetties aux conditions suivantes : (i) si, après le 10 mai 2019, la Banque détermine qu'il y aurait moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 27 en circulation le 25 mai 2019, toutes les actions privilégiées de série 27 restantes seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions privilégiées de série 28 le 25 mai 2019; et (ii) autrement, si la Banque détermine qu'il y aurait moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de série 28 en circulation le 25 mai 2019, aucune des actions privilégiées de série 27 ne sera convertie en action privilégiée de série 28. Dans l'un ou l'autre cas, la Banque donnera un avis écrit à cet effet à tous les détenteurs inscrits d'actions privilégiées de série 27 touchés par les minimums indiqués précédemment le ou avant le 17 mai 2019.

Le taux de dividende applicable aux actions privilégiées de série 27 pour la période de 5 ans commençant le 25 mai 2019 et se terminant le 24 mai 2024, et le taux de dividende applicable aux actions privilégiées de série 28 pour la période de 3 mois commençant le 25 mai 2019 et se terminant le 24 août 2019, seront déterminés et annoncés par voie de communiqué de presse le 25 avril 2019. La Banque communiquera aussi par écrit ces taux de dividende aux détenteurs inscrits des actions privilégiées de série 27.

Les propriétaires véritables des actions privilégiées de série 27 qui souhaitent exercer leur droit de conversion le ou après le 25 avril 2019 doivent communiquer avec leur courtier ou autre mandataire afin d'exercer un tel droit avant le 10 mai 2019 à 17 h (HAE).

Toute demande concernant une conversion doit être adressée au registraire et agent des transferts de BMO, la Société de fiducie Computershare du Canada, au 1-800-340-5021.

