Zillow compte maintenant plus de 100 partenaires canadiens y publiant leurs inscriptions immobilières

Zillow annonce la conclusion d'ententes additionnelles avec des maisons de courtage et des franchiseurs au Canada

SEATTLE, 29 mars 2019 /CNW/ - L'entreprise ZillowMD, chef de file dans le domaine de l'immobilier et de la location aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui que plus de 100 maisons de courtage et franchiseurs avaient signé des ententes pour publier leurs inscriptions immobilières sur Zillow.com et l'application mobile de Zillow. Les maisons de courtage qui ont récemment conclu des ententes comprennent Royal LePage Urbain, Royal LePage Innovate, MaxWell Realty et Plintz Real Estate.

« Zillow poursuit sa croissance au Canada aux côtés de tant de maisons de courtage et franchiseurs exceptionnels », a déclaré Errol Samuelson, dirigeant principal du développement des affaires du Zillow Group. « L'exposition accrue des inscriptions immobilières canadiennes à des millions d'acheteurs de maison potentiels s'avère être une victoire tant pour les consommateurs que pour l'industrie en général. »

Les inscriptions immobilières canadiennes sur Zillow sont consultées par des millions d'acheteurs de maison potentiels du monde entier, dont plus d'un demi-million d'utilisateurs canadiens uniques chaque mois.

« Nous sommes très heureux d'être parmi les premiers à avoir adopté Zillow au Canada », a déclaré Anna Michaelidis, chef de la direction et courtière accréditée, Royal LePage Urbain d'East York, en Ontario. « Nous attendons avec impatience l'exposition accrue de nos agents et considérons Zillow comme un outil puissant qui permettra à la fois d'accroître et d'étendre la présence de nos agents sur le marché. Bienvenue au Canada, Zillow! »

« Chez MaxWell Realty, nous nous sommes toujours efforcés de combiner la technologie immobilière à une touche personnelle de façon à informer le consommateur », a déclaré Bill Tarrabain, président, MaxWell Realty d'Edmonton, en Alberta. « Dans cet esprit, un partenariat avec Zillow semblait très naturel. Nous sommes ravis d'être à l'avant-garde de ce qui s'avère être une période très excitante dans le secteur de l'immobilier, et ce, autant pour les acheteurs que pour les vendeurs de partout au Canada. »

« Zillow a fait un excellent travail pour attirer les acheteurs et les vendeurs de maisons à sa plateforme », a déclaré Shami Sandhu, président et directeur régional, Realty One Group of Western Canada. « Le succès de Zillow auprès des consommateurs en fait une excellente ressource pour les professionnels de l'immobilier qui veulent que leurs annonces aient la plus grande visibilité auprès des acheteurs de maison et constitue une source supplémentaire de clients potentiels. »

« Lorsque les enjeux sont aussi importants que dans le secteur de l'immobilier, l'accès des consommateurs à l'information est extrêmement important », a déclaré Dennis Plintz, courtier et propriétaire, Plintz Real Estate de Calgary, en Alberta. « Zillow fournit non seulement une plateforme qui donne aux consommateurs un meilleur accès à l'information, elle offre également aux professionnels de l'industrie la possibilité de se faire connaître d'un public plus large. »

« Chez Royal LePage Innovate, notre énoncé de mission est "les clients d'abord!". Nous voulons que les propriétés de nos clients obtiennent la plus grande visibilité possible et Zillow accomplit un travail exceptionnel à cet égard », a déclaré Paul Seib, courtier et propriétaire, Royal LePage Innovate d'Airdrie et de Calgary, en Alberta. « L'industrie immobilière est en évolution constante et nous sommes ravis d'être l'une des premières entreprises canadiennes à travailler avec Zillow ».

Toutes les maisons de courtages et franchiseurs qui ont conclu des ententes verront leurs inscriptions immobilières être publiées sur l'application mobile et le site Web de Zillow. Ces dernières comprendront une description ainsi que des photos des propriétés et mettront en évidence l'agent immobilier responsable de l'inscription - ainsi que ses coordonnées - et un lien vers le site Web de la maison de courtage ou du franchiseur. La publication d'inscriptions immobilières sur Zillow est gratuite pour les courtiers et les agents immobiliers, et le renvoi de clients potentiels aux agents inscripteurs est également gratuit.

À propos de Zillow

Zillow est le chef de file dans le domaine de l'immobilier et de la location et a pour mission de fournir aux consommateurs des données, de l'inspiration et des renseignements afin de les aider à trouver l'endroit où ils se sentiront chez eux, et de les mettre en contact avec des professionnels reconnus de l'immobilier. Zillow couvre l'ensemble du cycle de vie de la possession d'une demeure : achat, vente, location, financement, rénovation, etc. Zillow offre aux propriétaires dans certaines régions métropolitaines la possibilité de recevoir des offres d'achat pour leur demeure de la part de Zillow. Lorsque Zillow fait l'acquisition d'une propriété, l'entreprise y apporte les modifications nécessaires et affiche celle-ci pour la revente sur le marché libre.

En plus du site Zillow.com, Zillow exploite la suite d'applications mobiles la plus populaire dans le domaine immobilier, un ensemble qui comprend plus de deux douzaines d'applications offertes sur les différentes plateformes principales. Lancé en 2006, Zillow appartient à Zillow Group Inc. (NASDAQ : Z et ZG) qui exploite l'entreprise dont le siège social est situé à Seattle.

Zillow est une marque déposée de Zillow Inc. Zillow Offers est une marque déposée Zillow Inc.

