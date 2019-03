Avenir prometteur pour les jeunes ayant participé à la Semaine nationale de l'engagement jeunesse de la GRC





OTTAWA, le 29 mars 2019 /CNW/ - À l'occasion de la troisième Semaine nationale de l'engagement jeunesse de la GRC, 31 élèves du secondaire de partout au Canada ont passé une semaine à la Division Dépôt, l'École de la GRC à Regina (Saskatchewan) à s'entraîner comme un gendarme.

Les élèves ont vécu une immersion dans la vie de cadet : ils ont été nourris et logés sur place, ont essayé les simulateurs de conduite et de tir de la GRC et ont appris à appliquer la loi dans différents scénarios policiers. Ils se sont aussi astreint à l'entraînement physique rigoureux des cadets et ont participé à un cours d'autodéfense et à des exercices.

Pendant leur temps de repos, les jeunes ont eu droit à une visite complète des installations de la Division Dépôt et ont découvert l'histoire de la GRC au Centre du Patrimoine de la GRC.

« Cette semaine, j'ai eu l'impression de réaliser mon rêve et j'ai juste envie de travailler plus fort pour un jour participer au Programme de formation des cadets à la Division Dépôt », a dit Erin, une élève de Quispamsis au Nouveau-Brunswick.

Les jeunes participants de partout au Canada ont été sélectionnés en fonction d'un certain nombre de critères, dont leurs résultats scolaires, leur engagement dans leur communauté et leur intérêt pour l'application de la loi.

« Je suis très heureux d'avoir passé du temps en compagnie d'un aussi bon groupe de jeunes pendant la Semaine nationale de l'engagement jeunesse », souligne le s.é.-m. Mario Cournoyer de la Section du patrimoine et des cérémonies de la GRC. « Ils étaient motivés, enthousiastes et désireux d'apprendre - d'excellents candidats pour le recrutement. En leur donnant un aperçu de la vie de cadet, nous espérons qu'ils envisageront sérieusement d'entreprendre une carrière policière. »

Quelques faits

La mobilisation des jeunes est l'une des priorités courantes de la GRC.

La GRC s'efforce d'établir des liens avec les jeunes dès l'enfance, afin de leur permettre de vivre des expériences d'apprentissage et d'avoir des échanges positifs avec les policiers.

Cette expérience offre aux jeunes des compétences et des connaissances qu'ils peuvent utiliser pour participer activement au maintien de la sécurité dans les communautés du Canada .

