Budget de 2019 : Bâtir une économie propre





PRINCE GEORGE, BC, le 29 mars 2019 /CNW/ - La qualité de vie des Canadiens, et la croissance future du pays, sont étroitement liées à l'environnement. L'absence d'investissements dans un avenir propre et plus viable menace ce dont les Canadiens dépendent pour réussir : un coût de la vie abordable, de bons emplois bien rémunérés et des communautés résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, était à l'Université de Northern British Columbia à Prince George pour parler du budget de 2019, qui s'intitule Investir dans la classe moyenne. Ce budget prévoit des investissements importants pour protéger l'environnement du Canada, tout en aidant à créer de nouveaux emplois et à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens.

Ces investissements vont de pair avec les efforts déployés pour aider plus de personnes à se trouver un logement, à trouver et à conserver de bons emplois, à prendre leur retraite en toute confiance, et à obtenir des médicaments sur ordonnance abordables lorsqu'elles en ont besoin.

Dans le budget de 2019, le gouvernement propose de protéger les familles canadiennes et l'environnement en prenant les mesures suivantes qui consistent à :

Réduire les coûts énergétiques des Canadiens grâce à un soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique des immeubles résidentiels, commerciaux et à unités multiples.

grâce à un soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique des immeubles résidentiels, commerciaux et à unités multiples. Rendre l'option des véhicules zéro émission plus pratique et plus abordable pour les Canadiens en élargissant le réseau des stations de recharge et de ravitaillement et en créant de nouveaux incitatifs à l'achat de ces véhicules pour les particuliers et les entreprises.

en élargissant le réseau des stations de recharge et de ravitaillement et en créant de nouveaux incitatifs à l'achat de ces véhicules pour les particuliers et les entreprises. Mettre en place de nouvelles infrastructures pour bâtir des communautés plus propres et plus saines au moyen d'un important investissement complémentaire dans les infrastructures municipales. Ce financement doublera l'engagement du gouvernement envers les municipalités et aidera les communautés à financer leurs priorités en matière d'infrastructures, par exemple des projets de transport en commun, de traitement de l'eau et d'énergie verte.

au moyen d'un important investissement complémentaire dans les infrastructures municipales. Ce financement doublera l'engagement du gouvernement envers les municipalités et aidera les communautés à financer leurs priorités en matière d'infrastructures, par exemple des projets de transport en commun, de traitement de l'eau et d'énergie verte. Promouvoir la production d'électricité propre en collaborant avec les provinces et les territoires afin d'élaborer un cadre pour un avenir d'électricité propre faisant davantage appel à des modes de production propres, fiables et abordables, y compris pour les communautés rurales ou éloignées.

en collaborant avec les provinces et les territoires afin d'élaborer un cadre pour un avenir d'électricité propre faisant davantage appel à des modes de production propres, fiables et abordables, y compris pour les communautés rurales ou éloignées. Aider les travailleurs de l'industrie du charbon et leurs communautés à trouver et à saisir de nouvelles opportunités et à s'y préparer au moyen de la formation axée sur les compétences et de la diversification des entreprises alors que le Canada prépare l'élimination graduelle de l'électricité produite à partir du charbon d'ici 2030.

au moyen de la formation axée sur les compétences et de la diversification des entreprises alors que le Canada prépare l'élimination graduelle de l'électricité produite à partir du charbon d'ici 2030. S'assurer que tous les Canadiens ont un meilleur accès à des aliments sains, abordables et produits localement en élaborant une politique alimentaire pour le Canada qui s'attaquera à l'insécurité alimentaire, à la fraude alimentaire et au gaspillage et qui fera la promotion des aliments canadiens aussi bien localement qu'à l'étranger.

Citation

« Notre gouvernement a indiqué très clairement qu'il est non seulement possible, mais indispensable de veiller à ce que les Canadiens et les Canadiennes bénéficient d'une économie forte et d'un environnement propre. Depuis cette année, on ne peut plus polluer gratuitement partout au Canada. Notre plan d'action sur la croissance propre et le climat devrait entraîner la plus importante réduction de pollution causée par le carbone depuis que le Canada déclare ses émissions, tout en créant plus d'emplois bien rémunérés dans une économie propre et en rendant la vie plus abordable aux Canadiens et Canadiennes. Le budget de 2019 poursuit ce travail et aidera les communautés canadiennes à lutter contre les effets dévastateurs des changements climatiques et de la pollution. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronnes-Autochtones

« Au nom du conseil, je suis heureux d'accueillir la ministre Bennett à Prince George, où se trouve l'Université de Northern British Columbia, l'Université verte du Canada. Le conseil est très encouragé par les engagements d'accorder des fonds supplémentaires pour l'infrastructure et l'énergie propre que le gouvernement du Canada a pris dans le budget. Ainsi, grâce à nos propres systèmes d'énergie renouvelable et nos véhicules électriques, Prince George est bien placé pour jouer un rôle de chef de file pour le Canada. »

Lyn Hall

Maire de Prince George, Colombie-Britannique

« L'UNBC est un chef de file canadien en matière d'initiatives de durabilité qui inspirent des possibilités de recherche et d'éducation, favorisent un environnement plus sain et aident l'UNBC à réaliser des économies qui peuvent être réaffectées à d'autres fins. Nous félicitons la ministre et son gouvernement pour leurs investissements à l'appui de communautés plus propres et plus saines. »

Daniel Weeks

Recteur et vice-chancelier de l'Université de Northern British Columbia

Les faits en bref

Le gouvernement investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le but de bâtir des infrastructures dans les communautés de l'ensemble du pays.

En collaboration avec les provinces et les territoires, le gouvernement a approuvé plus de 33 000 projets d'infrastructure appuyés par des investissements fédéraux d'environ 19,9 milliards de dollars.

Le budget de 2019 investit également dans le nettoyage de mines abandonnées dans le Nord du Canada, et il affirme l'engagement à continuer d'étudier la possibilité d'établir une aire marine de conservation dans le bassin de l'Extrême-Arctique, en collaboration avec le gouvernement du Nunavut et l'Association inuite du Qikiqtani.

et l'Association inuite du Qikiqtani. De la tarification de la pollution par le carbone à l'accélération de l'élimination progressive de la production d'électricité dans des centrales au charbon traditionnelles, en passant par le Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars et des investissements dans les infrastructures vertes et les infrastructures de transport en commun, le gouvernement réalise des progrès notables dans la transition vers une économie plus propre.

Depuis 2016, le gouvernement a engagé plus de 9,4 milliards de dollars à l'appui des scientifiques et des chercheurs canadiens. Cela comprend des investissements importants dans l'équipement de pointe nécessaire pour réaliser des percées scientifiques et stimuler l'innovation dans l'économie propre.

Sans intervention immédiate, les changements climatiques réduiront la qualité de vie et la prospérité collective au Canada. Le fait d'encourager le développement et l'adoption de technologies propres aidera les entreprises canadiennes à demeurer concurrentielles dans l'économie mondiale à faibles émissions de carbone.

Le budget de 2019 propose d'investir 134,4 millions de dollars sur cinq ans pour réaliser un ensemble de nouvelles mesures à l'appui des priorités en matière de politique alimentaire. De plus, 100 millions de dollars provenant du Fonds stratégique pour l'innovation seront affectés sur cinq ans à l'appui de l'innovation dans le secteur de la transformation des aliments.

Documents connexes

