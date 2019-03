Transition du Vanguard Global ex-Canada Fixed Income Index Pooled Fund (CAD-hedged) vers le nouvel indice Bloomberg Barclays





TORONTO, le 29 mars 2019 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd'hui que le Vanguard Global ex-Canada Fixed Income Index Pooled Fund (CAD-hedged) cherchera à reproduire un nouvel indice, le Barclays Global Aggregate ex-CAD Float Adjusted and Scaled Index (CAD-hedged) à partir du 1er avril 2019.

Ce changement reflète l'ajout des obligations d'État et des obligations des banques d'investissement publiques chinoises au Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index et aux indices de titres à revenu fixe connexes. L'intégration des obligations, libellées dans la monnaie de la Chine, le renminbi (RMB), se déroulera sur plus de 20 mois.

Au lieu d'intégrer complètement les obligations chinoises du marché continental dans la même proportion que dans l'indice existant, soit le Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-CAD Float Adjusted Index (CAD Hedged), ce qui aurait pour résultat une pondération d'environ 7,5 % dans le Vanguard Global ex-Canada Fixed Income Index Pooled Fund (CAD-hedged), Placements Vanguard Canada Inc. privilégiera l'approche d'inclusion partielle proposée par le nouvel indice, le Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-CAD Float Adjusted and Scaled Index (CAD Hedged).

Cette approche d'inclusion partielle plafonne la pondération des obligations chinoises du marché continental dans le fonds Vanguard à 5 % de la pondération avec inclusion complète dans les indices Bloomberg Barclays existants; elle découle d'une évaluation minutieuse du risque potentiel, du rendement et du coût de l'ajout des obligations chinoises du marché continental (11 000 milliards de dollars).

À propos de Vanguard

Placements Vanguard Canada Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc., gère un actif de plus de 19 milliards de dollars canadiens (au 1er mars 2019), réparti dans 39 FNB canadiens, quatre fonds communs de placement, une gamme de 12 fonds à horizon de retraite et huit fonds en gestion commune actuellement offerts. The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 5 300 milliards de dollars américains (7 000 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, y compris plus de 1 000 milliards de dollars américains (1 300 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 28 février 2019). Vanguard exploite des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 415 fonds, y compris des FNB, à plus de 20 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard exerce ses activités en vertu d'une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet d'aligner les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et donne le ton à la culture, à la philosophie et aux politiques de la Société Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

Renseignements importants

Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions de courtage, à des frais de gestion ou à d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent à la notice d'offre; veuillez le lire avant d'investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les fonds de Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc.

