Mission économique en Allemagne - Innovation et transformation numérique : des éléments essentiels pour assurer la croissance des entreprises québécoises

MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, dirigera la délégation du Québec à la Foire de Hanovre (Hannover Messe) en Allemagne, qui aura lieu du 31 mars au 5 avril 2019. Menée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Délégation générale du Québec à Munich, en partenariat avec Investissement Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la mission permettra aux entreprises et organismes québécois de cibler les technologies clés liées à la transformation numérique afin d'augmenter leur productivité et leur compétitivité.

La délégation du Québec est composée de plus de 130 participants en provenance de dix régions du Québec, dont près de 80 entreprises et organismes. Ces organisations exercent des activités dans différents domaines d'activité, tels que la construction, l'aérospatiale, les services aux entreprises, l'ingénierie, les textiles techniques, l'impression 3D et la fabrication dans des secteurs aussi variés que les équipements industriels, l'imprimerie, le meuble et l'industrie des transports. La diversité des acteurs représentés reflète le niveau d'engagement du Québec dans la transformation numérique. La délégation est d'ailleurs l'une des plus importantes sur le plan international à participer à Hannover Messe cette année.

La participation du Québec à cet événement a pour objectifs :

de faciliter les occasions d'affaires pour les entreprises et organismes de recherche et d'innovation québécois ainsi que de favoriser les partenariats entre ceux-ci, l'écosystème allemand et d'autres partenaires internationaux;

de faire valoir l'expertise des centres et organismes de recherche du Québec et de les faire connaître comme des partenaires de choix dans des domaines porteurs pour l'industrie;

de susciter l'intérêt de grandes sociétés pour des projets d'innovation et d'investissement au Québec;

de promouvoir le Québec comme un endroit propice au développement des secteurs stratégiques liés à la transformation numérique.

Par ailleurs, le ministre Fitzgibbon profitera de son passage en Allemagne pour se rendre à Hambourg et à Munich, en Bavière, afin de présenter les grandes priorités économiques du Québec et d'intensifier les collaborations déjà existantes. Rappelons que le Québec et la Bavière entretiennent des relations privilégiées et que 2019 marque le 30e anniversaire de cette coopération, l'une des plus fructueuses du Québec en Europe.

Citation :

« Pour faire face aux défis des prochaines décennies, le gouvernement du Québec s'est donné comme objectif de soutenir la transformation numérique des entreprises dans tous les secteurs. La croissance de notre économie et de notre richesse passe notamment par l'industrie 4.0. La Foire de Hanovre est le lieu de prédilection pour rencontrer les leaders mondiaux de l'industrie manufacturière et découvrir en avant?première mondiale les innovations industrielles les plus récentes. Notre présence à cet événement s'avère donc incontournable. Nous aurons l'occasion de présenter l'expertise et le savoir-faire des Québécois et de démontrer qu'ils peuvent être des partenaires de choix pour faire des affaires hors frontières. Assurément, cette mission fournira l'occasion aux entreprises québécoises de multiplier les échanges fructueux, de tisser des alliances prometteuses et de favoriser de nouvelles collaborations internationales. Notre objectif : inscrire le Québec dans le virage numérique et le propulser davantage dans cette économie du 21e siècle.

« Hambourg est l'une des régions les plus innovantes de l'Allemagne et un modèle à l'échelle européenne. Sa stratégie économique est fondée sur le développement de grappes industrielles et de parcs d'innovation, ce qui en fait une source d'inspiration pour le Québec.

« Un passage à Munich lors de l'année soulignant le 30e anniversaire de notre collaboration avec la Bavière permet encore une fois de rappeler l'importance stratégique de nos liens. Je me réjouis de présenter les priorités économiques du gouvernement et ainsi d'appuyer la création de synergies entre les PME innovantes du Québec et certains grands joueurs de la Bavière. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

La Foire de Hanovre est considérée comme l'événement le plus important du secteur des technologies industrielles à l'échelle mondiale. Avec quelque 6 500 exposants en provenance de plus de 75 pays, cette foire joue le rôle de baromètre du secteur des biens d'équipement et des technologies industrielles. L'édition de 2019, intitulée Integrated Industry - Industrial Intelligence , portera sur l'intelligence artificielle et la connexion entre l'être humain et les machines.

, portera sur l'intelligence artificielle et la connexion entre l'être humain et les machines. L'Allemagne est le premier partenaire économique du Québec en Europe et figure en tête des économies les plus innovantes au monde.

et figure en tête des économies les plus innovantes au monde. Les missions commerciales ont principalement pour objectif de favoriser les ventes et l'établissement de partenariats commerciaux, industriels et technologiques. Elles permettent également de renforcer les chaînes de valeur en liant les fournisseurs québécois aux grandes entreprises, en accélérant la commercialisation des idées et en élargissant l'accès aux marchés.

