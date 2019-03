La conférence pour la coopération des médias d'Asie appelle à une plus grande convergence





BOAO, Chine, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- Des représentants des médias de 20 pays asiatiques ont partagé leurs points de vue concernant le rôle des médias dans la gouvernance mondiale et la coopération des médias asiatiques dans l'ère de « l'omnimédia » au cours d'une des tables rondes à la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie de 2019, qui a été lancée par China Media Group et qui a lieu actuellement à Boao, dans la province du Hainan, dans le sud de la Chine. La conférence sur la coopération des médias d'Asie, qui a eu lieu chaque année au cours des six dernières années, partage la conviction que, dans l'ère de l'omnimédia, la nouvelle technologie favorise la transformation de l'industrie des médias, modifie l'écologie traditionnelle des médias et influence le modèle de la communication internationale. Guo Weimin, vice-ministre du Bureau du Conseil d'État chinois de l'information, a prononcé un discours lors de la conférence de vendredi. Guo a déclaré que l'émergence de nouvelles technologies telles que l'IA et la 5G a apporté des changements révolutionnaires dans le paysage médiatique. Il a souligné que l'augmentation des supports numériques des médias ne doit pas être considérée comme une menace pour les médias traditionnels, mais plutôt comme un stimulant pour la prospérité commune. Yan Xiaoming, vice-président de China Media Group, a déclaré qu'en seulement un an, des technologies de pointe comme l'IA et la 5G sont passées du statut d'outils dont les médias parlent à celui d'outils dont se servent les médias. Dans cette nouvelle ère, il existe un besoin urgent que les pays d'Asie renforcent leurs opinions sur la scène mondiale, et ce afin de correspondre à leur compétence économique. D'autres représentants ont rapporté que les médias asiatiques devraient saisir les occasions et travailler ensemble afin de décider de la position des médias asiatiques, ainsi que de leur développement au sein de la communauté internationale. Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843561/CHINA_GLOBAL_representatives.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843560/CHINA_GLOBAL_guo_weimin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843559/CHINA_GLOBAL_yan_xiaoming.jpg

