TransitNEXT a conclu l'entente contractuelle pour le projet de prolongement de la ligne Trillium

MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive TransitNEXT a confirmé la clôture financière du projet de prolongement de la ligne Trillium. En tant que seul soumissionnaire dans l'équipe TransitNEXT, SNC-Lavalin assurera la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau prolongement, et assumera également la responsabilité de l'entretien à long terme de la ligne Trillium existante.

L'entente avec la ville d'Ottawa pour le projet de prolongement de la ligne Trillium marque le début d'un contrat à prix fixe d'une valeur de 663 millions de dollars, SNC-Lavalin fournissant 136 millions de dollars en apports de capitaux privés différés. Si l'on tient compte des coûts à long terme pour l'entretien et la réfection de la ligne Trillium existante et de son nouveau prolongement, le total du projet est évalué à 1,6 milliard de dollars.

L'équipe de TransitNEXT se mobilisera et commencera les analyses préliminaires et les travaux préparatoires sur site au cours des prochaines semaines. Les travaux de construction prendront fin en 2022 et les mises à l'essai, les mises en service et les formations seront effectuées au fur et à mesure de l'achèvement des segments afin de respecter la date de mise en service prévue.

Le projet comprend la construction d'environ 12 kilomètres de voies doubles et uniques, prolongeant la ligne Trillium de la station Greenboro à une nouvelle station devant faire office de terminus à l'ouest du chemin Limebank, et l'ajout d'une ligne secondaire de 4 km, dont une section comprendra une voie de guidage surélevée, pour rejoindre rapidement l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa. Le projet comprend également :

La construction de deux nouvelles stations sur la ligne Trillium existante : Gladstone et Walkley.

et Walkley. Quatre nouvelles stations le long du prolongement : South Keys (liaison vers l'aéroport), Leitrim, Bowesville et Limebank.

Deux nouvelles stations le long de la nouvelle ligne secondaire : Uplands et Aéroport.

La livraison de sept nouvelles voitures Stadler et la remise en état de six trains Alstom existants.

La construction de la nouvelle installation de remisage et d'entretien Walkley.

Le prolongement de cinq quais de station sur la ligne Trillium existante ( Bayview , Carling , Mooney's Bay, Carleton et Greenboro) pour accueillir des trains plus longs.

, , Mooney's Bay, et Greenboro) pour accueillir des trains plus longs. La réalisation de nouvelles infrastructures municipales, incluant deux nouveaux ponts piétonniers pour améliorer la connectivité le long du tracé

L'entretien du système pendant 27 ans.

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion d'offrir à la capitale nationale notre solide expérience en conception et en construction, ainsi qu'en exploitation et en entretien des systèmes sur rail, a déclaré Jonathan Wilkinson, président, Infrastructures, SNC-Lavalin. Le prolongement de la ligne Trillium, un projet véritablement transformateur pour le système de transport de la ville d'Ottawa, permettra de réduire les impacts environnementaux, de raccourcir les déplacements quotidiens et d'accélérer la croissance économique dans la capitale nationale. »

« Le projet de prolongement de la ligne Trillium est très important pour nous, puisqu'il s'agit de la continuation de notre engagement à fournir des concepteurs et des ingénieurs expérimentés et compétents dotés de fortes capacités, qui contribuent au développement de la région de la capitale nationale, a affirmé Neil Bruce, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. C'est l'occasion de partager avec la région nos systèmes de conception numérique et de gestion de projet à la fine pointe que nous avons utilisés sur des projets de transport léger sur rail (TLR) semblables afin d'améliorer notre rendement en ingénierie et en construction et d'offrir un résultat à valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux. »

« Le projet de prolongement de la ligne Trillium est une partie importante de l'expansion et de l'amélioration des services de transport d'Ottawa et nous sommes très fiers d'avoir établi un partenariat avec la ville », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, vice-présidente directrice, Capital, SNC-Lavalin.

Le projet de prolongement de la ligne Trillium est le plus récent d'une série de projets d'infrastructure de transport léger sur rail emblématiques à laquelle SNC-Lavalin participe au Canada. La série comprend notamment le projet de TLR Elington Crosstown, le projet de la Ligne de la Confédération, le projet de la ligne Evergreen et le projet de la Canada Line.

