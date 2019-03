Près de 172 000 $ pour prévenir et contrer l'intimidation dans la région de la Montérégie





QUÉBEC, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Pour soutenir des projets visant à prévenir et à contrer l'intimidation sous toutes ses formes dans la région de Montréal, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 171 879 $. Celle-ci permettra la réalisation de cinq projets dans le cadre du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation.

Le ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, en a fait l'annonce aujourd'hui. Rappelons que ce programme vise à soutenir des projets pouvant contribuer, de diverses manières, à prévenir et à contrer les actes d'intimidation ainsi qu'à accroître l'aide offerte aux personnes victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs d'actes d'intimidation.

Citations

« Je me réjouis que des projets soient mis en oeuvre dans notre région pour contrer l'intimidation. Celui-ci contribuera à promouvoir des comportements bienveillants au sein des différents milieux et je remercie grandement l'organisme qui le réalisera. C'est en nous respectant les uns les autres que nous créerons ensemble un climat social toujours plus agréable et un environnement où il fait bon vivre. »

Christian Dubé, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Notre gouvernement poursuit la lutte contre l'intimidation dans tous les milieux de vie, de concert avec les différents partenaires. C'est pourquoi il est important pour nous d'appuyer des initiatives locales qui émanent d'organismes bien au fait des besoins et des réalités de leur communauté. Avec la réalisation de ces différents projets, nous continuons à promouvoir des rapports respectueux, égalitaires et ouverts à la différence, partout au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants

Le programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation est destiné aux organismes à but non lucratif.

est destiné aux organismes à but non lucratif. Il permet de mobiliser les organismes et les communautés autour de projets structurants pour prévenir et contrer l'intimidation.

L'aide financière maximale non récurrente est de 40 000 $ par projet.

Lien connexe

Pour en savoir davantage sur le programme et les projets retenus :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/programme-de-soutien-financier/Pages/index.aspx

