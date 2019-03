Les projets d'infrastructure communautaire développés par les jeunes des Premières Nations du Manitoba profiteront d'un soutien de Services aux Autochtones Canada





WINNIPEG, TERRITOIRE DU TRAITÉ1,MB, le 29 mars 2019 /CNW/ - Il est essentiel pour la santé et la prospérité de toute communauté de pouvoir compter sur une jeunesse active et créative. Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les voix et les idées des jeunes des Premières Nations pour s'assurer que leurs communautés sont réellement représentatives des gens qui y vivent.

Daniel Vandal, député de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, était ravi d'accueillir aujourd'hui un groupe de jeunes des Premières Nations du Manitoba en compagnie de représentants de Services aux Autochtones Canada (SAC). Les jeunes étaient de retour à Winnipeg pour présenter les propositions en matière d'infrastructure communautaire qu'ils ont développées dans le cadre de la toute première édition du sommet des jeunes des Premières Nations du Manitoba, tenu à Winnipeg en octobre 2018.

Ces jeunes ont profité de l'encadrement des ingénieurs de SAC, des agents de programme de la Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuits et des Premières Nations (SEJIPN), ainsi que du personnel du National Screen Institute of Canada (NSI) et du First People's Development Inc. (FPDI) pour poursuivre le développement de leurs propositions de projets et perfectionner leurs compétences en matière de présentations et de technologies multimédias.

Les jeunes ont aujourd'hui présenté leurs propositions à un groupe formé de directeurs et d'ingénieurs de SAC, de même que de membres du personnel de FPDI et de NSI. Les membres du groupe ont déterminé qu'un financement total de 4 millions de dollars sera versé dans huit communautés.

Ces investissements visent le renforcement des projets d'infrastructure communautaires au cours du prochain exercice, de même que la prestation d'un soutien à la formation et à l'éducation des jeunes participants.

Citations

« L'une des priorités de notre gouvernement est d'aider les Premières Nations à renforcer la santé de leurs communautés et cela exige le leadership de tout le monde, y compris les jeunes, les aînés, les chefs et les conseils. Je félicite tous les jeunes qui ont pris part à la toute première édition du sommet des jeunes des Premières Nations du Manitoba et ont saisi cette occasion d'améliorer leur communauté d'origine. Vos efforts et votre engagement méritent d'être soulignés! »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« C'est formidable de voir les jeunes Autochtones jouer un rôle de premier plan pour élaborer des solutions aux problèmes auxquels leurs propres communautés sont confrontées. Leur travail mérite d'être salué et je suis impatient de voir les résultats de ces merveilleux projets. J'offre mes félicitations à toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette initiative. »

Daniel Vandal, député

Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le sommet des jeunes des Premières Nations du Manitoba a eu lieu à Winnipeg les 26 et 27 octobre 2018 et SAC a versé 624 994 $ à FPDI pour lui permettre de l'accueillir.

a eu lieu à les 26 et 27 octobre SAC a versé 624 994 $ à FPDI pour lui permettre de l'accueillir. Des jeunes en provenance de 51 Premières Nations du Manitoba ont participé à ce sommet sans précédent, ce qui leur a permis d'apprendre l'importance et l'incidence qu'ont les projets d'infrastructure et de planification communautaire, ainsi que de découvrir comment rédiger des propositions de projets d'infrastructure.

ont participé à ce sommet sans précédent, ce qui leur a permis d'apprendre l'importance et l'incidence qu'ont les projets d'infrastructure et de planification communautaire, ainsi que de découvrir comment rédiger des propositions de projets d'infrastructure. En février, Services aux Autochtones Canada (SAC) a reçu différentes propositions de projets ayant été rédigées par des jeunes de huit communautés participantes : Sayisi Dene, Wasagamack, Ebb and Flow , Waywayseecappo , Skownan , Dakota Tipi , Nisichawayasihk and Keeseekoowenin. Leurs propositions comprenaient des centres de jeunesse, des patinoires extérieures, des centres de réadaptation et des logements communautaires.

