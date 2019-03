« Vivre le REM » - De nombreux participants réunis pour un premier rendez-vous





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le bureau de projet du REM, accompagné du consortium responsable de sa réalisation (NouvLR) et de celui chargé du matériel roulant et de l'exploitation (Groupe des Partenaires pour la Mobilité des Montréalais), a tenu aujourd'hui à Montréal l'événement « Vivre le REM ». De nombreux partenaires engagés, futurs usagers et étudiants se sont rassemblés pour ce premier rendez-vous leur permettant d'en apprendre davantage sur les différentes composantes du futur système et d'échanger sur le design des voitures, l'architecture des stations ainsi que sur l'intégration du REM aux réseaux de transport existants et aux différents milieux de vie qu'il traversera.

« Près d'un an après la première pelletée de terre du REM, nous sommes fiers de tenir cet événement rassembleur qui témoigne du travail accompli et de notre désir d'être à l'écoute et de poursuivre le dialogue tout au long de la réalisation de cet ambitieux projet. Ensemble, nous saurons faire du REM un projet inspirant pour les générations futures », a déclaré Macky Tall, chef des marchés liquides, Caisse de dépôt et placement du Québec, et président et chef de la direction, CDPQ Infra.

Dévoilement du design des voitures

Le bureau de projet a également profité de l'événement pour dévoiler les futures voitures du réseau. Grâce à la réalité virtuelle, les participants ont pu vivre une expérience unique en « montant à bord » des voitures. Ils ont ainsi pu tester le REM en matière d'accessibilité, de fluidité, de sécurité et d'expérience client.

Le choix du design extérieur est le fruit d'une consultation menée à l'été 2018 auprès de quelque 4 000 participants. Le modèle « Saint-Laurent », caractérisé par ses phares rappelant les haubans du nouveau pont Samuel-De Champlain, est sorti gagnant de cette consultation qui a largement inspiré le design des voitures présenté aujourd'hui.

L'architecture des stations

Les professionnels du REM et de NouvLR ont présenté la charte de design, les matériaux et les grands principes architecturaux des futures stations. Les participants ont pu découvrir le mobilier urbain, les aménagements dans les stations ainsi que les plans de verdissement aux abords des infrastructures.

Milieux de vie et environnement

Le REM sera intégré aux réseaux de transport existants et aux communautés environnantes. Les participants du forum « Vivre le REM » ont pu constater et discuter des divers moyens pour favoriser l'accès multimodal aux stations : stationnements incitatifs, quais d'autobus, débarcadère pour les taxis et dépose-minute, cases dédiées à l'autopartage et aux voitures en libre-service, supports à vélos.

Ils ont également échangé sur les nombreux bénéfices du REM sur l'environnement et sur la connexion des nombreux pôles de la métropole : universitaires, économiques, parc, quartiers en développement.

Découvrez tous les détails en consultant les fiches techniques de l'événement :

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site REM.info, suivez-nous sur Twitter @REMgrandmtl ou consultez notre page Facebook.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires,

la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

SOURCE Réseau express métropolitain - REM

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 13:40 et diffusé par :