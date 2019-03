ALD Group Limited lance sa nouvelle solution de vapotage Silmo 3.0





SHENZHEN, Chine, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- ALD Group Limited (ALD), a officiellement lancé sa nouvelle génération de bobine thermique « Silmo 3.0 », au Kexing Science Park, à Shenzhen.

Silmo 3.0 a été créée spécifiquement pour les appareils de vapotage de faible puissance. « L'appareil ne produit pas seulement le goût ultime de tous les e-liquides et huiles de CDB, mais offre également la meilleure performance en matière de vapotage dès la première bouffée », a déclaré Terry Long, ingénieur en chef chez ALD.

Silmo 3.0 est le premier produit lancé par SILMOtm. Il est issu de la recherche et du développement complets de Silmo 1.0 et Silmo 2.0 qui ne sont jamais sortis des laboratoires. En fait, la R&D concernant la technologie SILMOtm a débuté dès le mois de juin 2017 : « Nous n'étions pas prêts à la lancer avant qu'elle ne soit parfaite », a déclaré Robinson Deng, directeur marketing chez ALD. « La nouvelle ère du vapotage arrive à présent. »

Basé sur une conception modulaire mûrement réfléchie, le Silmo 3.0 est le premier produit à bénéficier d'une production entièrement automatisée de la bobine thermique, ce qui améliore significativement la régularité ainsi que la stabilité et relève les défis des difficultés techniques de l'industrie.

À propos de SILMOtm

SILMOtm est une marque technologique appartenant à ALD GROUP LIMITED. Par l'introduction de matériau de pointe en céramique cellulaire et d'une technologie d'impression de film en métal épais dans l'industrie du vapotage, la société accomplit sa mission consistant à stimuler le développement de l'industrie d'une manière durable. www.silmotech.com

À propos d'ALD

ALD Group Limited, fondée en 2009 et basée à Shenzhen, est une entreprise de haute technologie spécialisée et leader dans la recherche technologique et les applications de l'atomisation électronique. Les activités d'ALD comprennent des SEDN (systèmes électroniques de délivrance de nicotine), des systèmes d'inhalation par vaporisateur médical (IMV) et des appareils HnB (Heat-Not-Burn, tabac chauffé sans combustion). www.aldgroup.com

Tél. : +86-755-2927-1296

E-mail : marketing@aldgroup.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/843388/Heating_Coil_Silmo.jpg

