Investissements Manuvie annonce des changements à l'équipe de gestion de portefeuille





TORONTO, le 29 mars 2019 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui des changements à l'équipe des actions de valeur de Gestion d'actifs Manuvie. Les changements sont mis en oeuvre de façon à assurer une transition en douceur. L'équipe maintiendra son approche en matière de placement et son objectif de procurer des résultats solides pour les investisseurs. Les changements sont les suivants :

Duncan Anderson , membre de l'équipe des actions de valeur et gestionnaire de portefeuille en chef du Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, de la Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie, du Fonds équilibré d'appréciation Manuvie et de la Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie, a décidé de quitter Gestion d'actifs Manuvie limitée (« GAML »), avec prise d'effet le 30 septembre 2019

, membre de l'équipe des actions de valeur et gestionnaire de portefeuille en chef du Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie, de la Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie, du Fonds équilibré d'appréciation Manuvie et de la Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie, a décidé de quitter Gestion d'actifs Manuvie limitée (« GAML »), avec prise d'effet le 30 septembre 2019 Prakash Chaudhari , qui agit actuellement à titre de cogestionnaire de portefeuille en chef du Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie et de la Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie, deviendra gestionnaire de portefeuille en chef de ces Fonds

, qui agit actuellement à titre de cogestionnaire de portefeuille en chef du Fonds de revenu de dividendes Plus Manuvie et de la Catégorie de revenu de dividendes Plus Manuvie, deviendra gestionnaire de portefeuille en chef de ces Fonds Alan Wicks , chef de l'équipe des actions de valeur, assumera les fonctions de gestionnaire de portefeuille en chef du Fonds équilibré d'appréciation Manuvie et de la Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie

Au cours des prochains mois, M. Anderson continuera de travailler avec l'équipe afin d'assurer une transition sans heurts et d'offrir une continuité aux clients.

Prakash Chaudhari travaille chez GAML depuis 2000 et est directeur général et gestionnaire de portefeuille principal de l'équipe des actions de valeur de Gestion d'actifs Manuvie. Il est un membre chevronné de l'équipe et a travaillé en étroite collaboration avec Duncan Anderson et Alan Wicks pendant plus de 12 ans dans le cadre du déploiement de la méthode de placement utilisée par l'équipe dans l'ensemble de leurs diverses stratégies institutionnelles et de détail. Il a également joué un rôle déterminant dans l'expansion des capacités mondiales de l'équipe. M. Chaudhari est titulaire d'un M.B.A. de l'Université York et est analyste financier agréé.

Alan Wicks travaille chez GAML depuis 1996 et est directeur général principal, gestionnaire de portefeuille principal et chef d'équipe de l'équipe des actions de valeur de Gestion d'actifs Manuvie. Il est le directeur principal de l'ensemble des stratégies équilibrées de l'équipe. Après s'être joint à Gestion d'actifs Manuvie en 1996, M. Wicks a occupé des postes de plus en plus importants en analyse et en gestion de placements en actions, pour ensuite prendre la direction de l'équipe des actions de valeur. M. Wicks est analyste financier agréé.

L'équipe des actions de valeur a recours à une méthode de placement fondée sur le travail d'équipe lorsqu'elle gère des portefeuilles. Les gestionnaires de portefeuille et les analystes travaillent ensemble pour effectuer des recherches sur leurs idées de placements. De manière générale, l'équipe a constamment mis en application l'approche et la méthode de placement mises au point depuis 1996 par Alan Wicks, chef de l'équipe des actions de valeur.

