Transformer l'avenir : Une feuille de route pour tous les participants en vue du prochain Americana





MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - « Transformer l'avenir », tel était le slogan de cette 13e édition d'Americana - Forum sur l'environnement et Salon international des technologies environnementales, qui a, cette année encore, connu un très grand succès. Du 26 au 28 mars 2019, le Palais des congrès de Montréal aura été le point de convergence de milliers de participants du Canada et de l'international, tous secteurs confondus, et tous porteurs de solutions pour répondre aux enjeux environnementaux actuels.

Une présence remarquée des représentants politiques

Americana aura été la scène d'une représentation du fédéral, du provincial et du municipal, une présence politique marquante pour l'édition de cette année. L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique Canada, monsieur Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements et madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, ont rappelé leurs engagements et leurs volontés de travailler à différentes échelles et en collaboration avec toutes les parties prenantes pour contrer les changements climatiques.

Mr. Trash Wheel : Conférence vedette de l'événement

« Mr. Trash Wheel : une innovation prometteuse pour des océans plus propres » a été une des conférences les plus inspirantes. Lors du Déjeuner-causerie, Adam Lindquist, directeur de Waterfront Partnership of Baltimore, est venu présenter la technologie innovante développée dans le Port de Baltimore pour détourner les déchets de l'océan. Partie d'une initiative citoyenne, Mr. Trash Wheel est finalement devenu le symbole d'une appropriation citoyenne réussie, contribuant à faire évoluer les comportements et à faire adopter des lois.

Un rendez-vous pour 2021

La diversité des thèmes abordés lors des ateliers et des conférences, en lien avec les innovations et les technologies propres, l'économie verte et circulaire ou encore la transition énergétique; ainsi que la pluralité de nos exposants donnera des clés à l'ensemble des participants pour poursuivre la transformation attendue. « Nous leur donnons rendez-vous au prochain Americana, qui se tiendra à Montréal en 2021, avec de nouvelles pratiques et idées, toujours prêtes à améliorer et à consolider nos façons de faire vers une transition énergétique et écologique pour une économie sobre en carbone. Americana est certes terminé, mais pour nous, il s'agit toujours d'un point de départ. » - Jean Lacroix, président-directeur général de Réseau Environnement / @JeanaLacroix

Faits saillants de la 13e édition :

Plus de 200 kiosques rassemblant entreprises, organismes, instituts de recherche et universités

Plus de 200 conférences équivalent à plus de 80 heures de contenu

Des participants en provenance de plus de 20 pays, dont la Chine et la France

Près de 10 000 participants sur 3 jours

Organisée par Réseau Environnement, la 13e édition d'AMERICANA a été rendue possible grâce à de nombreux partenaires, soit ABB, partenaire présentateur, Endress+Hauser, EnviroCompétences, Éco Entreprises Québec, Golder, Bionest, NI Corporation, Sodavex, WikiNet, et le soutien du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec.

À propos de Réseau Environnement

Réseau Environnement est un organisme à but non lucratif représentant plus de 2700 membres experts en environnement au Québec. Il est l'initiateur et l'organisateur d'AMERICANA et du Salon des technologies environnementales du Québec, publie la revue Vecteur Environnement, et prend position sur des questions touchant à de nombreux secteurs d'activité, tels que l'eau, l'air, les changements climatiques, les matières résiduelles, les sols et la biodiversité.

