Norican Global A/S annonce son nouveau président-directeur général

TAASTRUP, Danemark, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- Norican Global A/S (« Norican Group »), une société de capital-investissement en propriété majoritaire d'Altor Fund IV Holding AB (« Altor »), se réjouit d'annoncer le recrutement de son nouveau président-directeur général. M. Anders Wilhjelm rejoindra le Norican Group le lundi 1er avril 2019, et relèvera de M. Jean-Marc Lechêne, président du conseil d'administration.

Anders Wilhjelm apporte au Norican Group une expertise opérationnelle approfondie en encadrement hiérarchique et une expérience pertinente au sein de conseils d'administration. Après avoir commencé sa carrière chez Carlsberg A/S et McKinsey & Co., Anders a occupé pendant dix ans une série de rôles de leadership internationaux d'importance croissante chez Danisco A/S, pour finir en tant que vice-président exécutif. Après Danisco, Anders a été pendant les six années suivantes président et PDG de GEA Process Engineering, une entreprise de projets mondiale affichant un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards d'euros. Son rôle de leadership le plus récent était celui de PDG du groupe Solar A/S. Augmentant son expérience opérationnelle, Anders apporte également au Groupe une expérience pertinente en tant que membre de divers conseils d'administration, y compris des positions au sein des conseils d'administration de Biomar A/S, DAT-Schaub A/S, Tresu Group A/S et BIMobject AB (président).

« Nous sommes heureux d'accueillir Anders en tant que nouveau président-directeur général du Norican Group. Le fait d'avoir pu attirer un cadre supérieur de son calibre, son expérience et son intellect est une autre étape jalon dans le parcours de Norican », a déclaré Jean-Marc Lechêne. « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec lui sur la prochaine phase de notre évolution stratégique. »

« Je suis absolument ravi de rejoindre l'équipe Norican », ajoute Anders Wilhjelm. « Norican est une solide combinaison de personnes compétentes, d'excellentes technologies, d'une entreprise globale, et d'une équipe propriétaire avec laquelle je collabore déjà avec plaisir. »

