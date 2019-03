Industries Lassonde inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2018





ROUGEMONT, QC, le 29 mars 2019 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») a réalisé des ventes de 1 594,0 millions $ au cours de l'exercice 2018. Lorsqu'ajustées pour exclure les ventes de 66,9 millions $ de Old Orchard Brands, LLC (« OOB ») et un effet de change défavorable de 1,0 million $, les ventes sont en hausse de 2,0 millions $ par rapport à l'exercice 2017. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour l'exercice 2018 a, de son côté, été de 66,4 millions $ par rapport à 89,9 millions $ pour l'exercice précédent. Sans l'impact de 10,2 millions $ en 2017 d'une révision à la baisse des passifs d'impôt différé liée à la réforme fiscale américaine, les effets de l'acquisition de OOB évalués à 5,5 millions $ et un gain sur immobilisations de 0,6 million $ constaté en 2017, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de l'exercice 2018 aurait été en baisse de 7,2 millions $ sur celui de 2017.

Faits saillants financiers (en milliers $) Quatrièmes trimestres terminés les Exercices terminés les

31 décembre 2018 31 décembre 2017 31 décembre 2018 31 décembre 2017 Ventes 426 799 $ 402 591 $ 1 593 996 $ 1 526 148 $ Résultat d'exploitation 25 745

42 224

105 192

133 290

Résultat avant impôts 20 429

39 377

88 946

121 324

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 15 770

37 193

66 382

89 949

Résultat de base et dilué par action (en $) 2,26 $ 5,32 $ 9,50 $ 12,87 $

Note : Il ne s'agit que des faits saillants financiers. Le rapport de gestion, les états financiers consolidés audités et les notes afférentes pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018 sont accessibles sur le site Internet de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ainsi que sur le site Internet de Industries Lassonde inc.

« Les ventes de l'exercice 2018 ont été conformes à nos attentes alors que le résultat d'exploitation de la Société a été affecté par l'intensification de pressions inflationnistes touchant principalement nos activités américaines tant au niveau du coût des intrants que des frais de transport. La mise en place des ajustements de prix de vente continuera de se faire de façon graduelle en 2019 mais à un rythme qui tiendra compte du contexte concurrentiel dans lequel la Société évolue et de l'impact que des hausses de prix pourraient avoir sur les volumes de ventes. Nous notons par ailleurs que la rareté de la main-d'oeuvre, les frais de transport et les tarifs douaniers sur certains intrants créent de l'instabilité au niveau de notre base de coûts aux États-Unis et que ces phénomènes ne semblent pas en voie de s'estomper. Il est important de ne pas sacrifier le positionnement à long terme de la Société pour répondre aux impératifs de rentabilité à court terme. Nous apportons les ajustements nécessaires à notre modèle d'affaires pour répondre aux perturbations qui touchent le marché américain et comptons récolter les synergies de nos récentes acquisitions », de commenter le président du conseil et chef de la direction de Industries Lassonde inc., M. Pierre-Paul Lassonde.

Résultats financiers de l'exercice

En 2018, la Société a complété l'acquisition de OOB, pour une contrepartie totale en espèces de 152,8 millions $ US, incluant des ajustements de 2,8 millions $ US liés au fonds de roulement. Une contrepartie éventuelle d'un montant maximum de 10,0 millions $ US, liée à l'atteinte d'objectifs financiers basés sur le BAIIA ajusté de OOB, pourrait être payée au cours des deux prochaines années. De plus, un montant de 4,2 millions $ US a été versé à titre de règlement des frais liés à l'acquisition et à son financement. La Société a comptabilisé ce regroupement d'entreprises selon la méthode de l'acquisition, conformément aux dispositions de la norme IFRS 3. Par conséquent, les états financiers consolidés de l'exercice terminé le 31 décembre 2018 comprennent les résultats de OOB à compter du 31 mai 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 et certains frais de transaction liés à l'acquisition. La note 6 des états financiers consolidés de l'exercice 2018 contient des informations supplémentaires relatives à l'acquisition et notamment sur le financement du coût d'acquisition et des frais afférents.

La Société a affiché des ventes de 1 594,0 millions $ en 2018, en hausse de 67,9 millions $ ou 4,4 % par rapport aux ventes de 1 526,1 millions $ de l'exercice 2017. L'addition de OOB a eu pour effet de hausser les ventes de la Société de 66,9 millions $. En excluant les ventes de OOB et un effet de change défavorable de 1,0 million $, les ventes de la Société ont connu une hausse de 2,0 millions $ (0,1 %) par rapport à l'exercice 2017. Cette hausse s'explique essentiellement par une augmentation des ventes de produits de marque privée atténuée par une baisse des ventes de produits de marque nationale.

Le résultat d'exploitation de la Société a été de 105,2 millions $ en 2018, en baisse de 28,1 millions $ sur le résultat d'exploitation de 133,3 millions $ de l'année précédente. Au cours de l'exercice 2018, la Société a encouru des charges de 2,0 millions $ liées à l'acquisition de OOB. Pour sa part, OOB a affiché un résultat d'exploitation de 0,9 million $ qui inclut une charge de 0,8 million $ provenant d'une réévaluation des stocks résultant de la répartition du prix d'achat liée à l'acquisition. Sans les effets de l'acquisition de OOB et en excluant un gain sur immobilisations de 0,6 million $ réalisé en 2017, le résultat d'exploitation aurait été en baisse de 26,4 millions $ par rapport à l'exercice 2017. Cette baisse s'explique principalement par une réduction de la contribution marginale des activités américaines découlant principalement d'une hausse notable des frais de transport et d'augmentations du coût des intrants jumelées à une intensification de l'activité concurrentielle. Ces éléments ont été partiellement compensés par une baisse des charges salariales liées à la performance. Au niveau des activités canadiennes, la contribution marginale est en hausse par rapport à l'exercice précédent, reflétant notamment une baisse des charges salariales liées à la performance, une amélioration de la performance des activités de produits alimentaires spécialisés, un effet de change favorable sur la couverture des achats effectués en dollars américains et une décision favorable d'un tribunal administratif américain relative à la classification tarifaire de certains produits. Cette décision vient réduire des frais de douanes payés au cours d'années antérieures. Ces éléments ont été atténués par une hausse des frais de transport.

Les frais financiers sont passés de 12,2 millions $ en 2017 à 15,1 millions $ pour l'exercice 2018. La hausse s'explique par les charges d'intérêts de 5,6 millions $ relatives au financement de l'acquisition de OOB. Sans ces charges, les frais financiers auraient été en baisse de 2,7 millions $. Cette baisse provient essentiellement d'une réduction de 1,3 million $ de la charge d'amortissement des coûts de transaction et d'une baisse de 1,0 million $ de la charge d'intérêts de la dette à long terme.

Les « Autres (gains) pertes » sont passés d'un gain de 0,3 million $ en 2017 à une perte de 1,1 million $ en 2018. Le gain de l'exercice 2017 provient essentiellement de gains de change alors que la perte de l'exercice 2018 est principalement attribuable à une perte de 1,5 million $ provenant de la variation de juste valeur d'instruments financiers atténuée par des gains de change totalisant 0,4 million $.

Le résultat avant impôts de l'exercice 2018 est de 88,9 millions $, en baisse de 32,4 millions $ sur le résultat avant impôts de l'exercice 2017 qui était de 121,3 millions $.

Les impôts sur le résultat passent de 25,8 millions $ pour l'exercice 2017 à 20,9 millions $ pour l'exercice 2018. Le taux effectif d'impôt de 23,5 % de l'exercice 2018 est supérieur au taux de 21,3 % de l'exercice 2017. Il faut cependant noter qu'un ajustement favorable, sans effet de trésorerie, de 11,3 millions $ des passifs d'impôt différé des entités américaines a été constaté en 2017. Cet ajustement à la baisse des passifs d'impôt différé découlait de la réduction du taux d'imposition fédéral des sociétés suite à la réforme fiscale américaine adoptée en décembre 2017. Sans les effets de cet ajustement, le taux effectif ajusté de 2017 aurait été de 30,6 %. Lorsque comparé au taux effectif ajusté de 2017, le taux effectif inférieur de 2018 reflète principalement l'effet de la baisse des taux d'imposition découlant de la réforme fiscale américaine.

Le résultat net de l'exercice 2018 est de 68,0 millions $, en baisse de 27,5 millions $ sur le résultat net de 95,5 millions $ constaté au cours de l'exercice précédent. Il faut cependant noter que ce résultat comprend des charges, nettes d'impôts, de 1,4 million $ liées à l'acquisition de OOB, des frais financiers additionnels, nets d'impôts, de 4,1 millions $ relatifs au financement de l'acquisition et une perte nette de 0,6 million $ de OOB. Sans les effets de l'ajustement des passifs d'impôt différé en 2017, les effets de l'acquisition de OOB et le gain sur immobilisations constaté en 2017, le résultat net de l'exercice 2018 aurait été en baisse de 9,5 millions $ sur celui de 2017.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'établit à 66,4 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 9,50 $ pour l'exercice 2018. Il se compare à un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 89,9 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 12,87 $ pour la période comparable de 2017. Sans l'impact de 10,2 millions $ lié à l'ajustement des passifs d'impôt différé en 2017, les effets de l'acquisition de OOB et le gain sur immobilisations constaté en 2017, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de l'exercice 2018 aurait été en baisse de 7,2 millions $ sur celui de 2017.

La Société note un apport de flux de trésorerie de 114,7 millions $ issu des activités d'exploitation pour l'exercice 2018 alors que ces mêmes activités avaient généré des flux de 144,9 millions $ au cours de l'exercice précédent. Les activités d'exploitation de OOB ont généré 9,6 millions $ au cours de l'exercice 2018, laissant un écart de 39,8 millions $ pour les soldes comparables. Par ailleurs, les activités de financement ont généré 110,7 millions $ au cours de l'exercice 2018 alors qu'elles avaient utilisé 92,4 millions $ au cours de l'exercice précédent. Au cours de l'exercice 2018, les flux de trésorerie des activités de financement liés à l'acquisition de OOB ont été de 193,3 millions $, laissant un écart de 9,8 millions $ pour les soldes comparables. Les activités d'investissement ont, pour leur part, utilisé 232,2 millions $ au cours de l'exercice 2018 comparativement à 35,8 millions $ pour l'exercice 2017. En excluant les flux de trésorerie des activités d'investissement reliés à l'acquisition de OOB, soit 196,9 millions $, les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement sont en baisse de 0,5 million $ par rapport à l'exercice 2017. À la fin de l'exercice 2018, la Société présente un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 4,6 millions $ et un découvert bancaire de nil $ alors qu'à la fin de l'exercice 2017, elle indiquait un solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 16,2 millions $ et un découvert bancaire de 5,0 millions $.

Résultats financiers du quatrième trimestre

La Société a affiché des ventes de 426,8 millions $ au cours du quatrième trimestre de 2018, en hausse de 24,2 millions $ ou 6,0 % par rapport aux ventes de 402,6 millions $ pour la période comparable de 2017. L'addition de OOB a eu pour effet de hausser les ventes de la Société de 25,6 millions $. En excluant les ventes de OOB et un effet de change favorable de 8,8 millions $, les ventes de la Société ont connu une baisse de 10,2 millions $ (2,5 %) par rapport au quatrième trimestre de 2017. Cette baisse s'explique principalement par une diminution de 7,4 % des ventes américaines touchant tant les produits de marque nationale que les produits de marque privée.

Le résultat d'exploitation de la Société a été de 25,7 millions $ pour le quatrième trimestre de 2018, en baisse de 16,5 millions $ sur le résultat d'exploitation de 42,2 millions $ du trimestre comparable de l'exercice précédent. Pour sa part, OOB a affiché une perte d'exploitation de 0,4 million $. Sans les effets de l'acquisition de OOB, le résultat d'exploitation aurait été en baisse de 16,1 millions $ par rapport au quatrième trimestre de 2017. Cette diminution s'explique en grande partie par la baisse des ventes et son impact sur la récupération des frais fixes de production. Le résultat d'exploitation du quatrième trimestre de 2018 a également été affecté par une hausse importante du coût des intrants touchant particulièrement les concentrés de pomme et la résine servant à la fabrication des bouteilles de plastique et par une augmentation des frais de transport. Ces éléments ont été partiellement compensés par une baisse des charges salariales liées à la performance.

Les frais financiers sont passés de 2,9 millions $ au quatrième trimestre de 2017 à 4,5 millions $ au cours de ce trimestre. En excluant une charge d'intérêts de 2,5 millions $ relative au financement de l'acquisition de OOB, les frais financiers sont en baisse de 0,9 million $. Cette baisse provient essentiellement d'une réduction de 0,4 million $ de la charge d'amortissement des coûts de transaction et d'une hausse de 0,3 million $ des revenus d'intérêts.

Les « Autres (gains) pertes » sont passés d'un gain de 0,1 million $ au quatrième trimestre de 2017 à une perte de 0,8 million $ en 2018. Le gain du quatrième trimestre de 2017 provient essentiellement de gains de change alors que la perte du quatrième trimestre de 2018 est principalement attribuable à une perte de 1,4 million $ provenant de la variation de juste valeur d'instruments financiers atténuée par des gains de change totalisant 0,6 million $.

Le résultat avant impôts du quatrième trimestre de 2018 est de 20,4 millions $, en baisse de 19,0 millions $ sur le résultat avant impôts du quatrième trimestre de 2017 qui était de 39,4 millions $.

Les impôts sur le résultat passent d'un crédit de 0,4 millions $ pour le quatrième trimestre de 2017 à une dépense de 4,4 millions $ pour le trimestre comparable de 2018. Le taux effectif d'impôt de 21,3 % du quatrième trimestre de 2018 est supérieur au taux de -1,0 % du trimestre comparable de 2017. Il faut cependant noter qu'un ajustement favorable, sans effet de trésorerie, de 11,3 millions $ des passifs d'impôt différé des entités américaines a été constaté en 2017. Cet ajustement à la baisse des passifs d'impôt différé découlait de la réduction du taux d'imposition fédéral des sociétés suite à la réforme fiscale américaine adoptée en décembre 2017. Sans les effets de cet ajustement, le taux effectif ajusté du quatrième trimestre de 2017 aurait été de 27,8 %. Lorsque comparé au taux effectif ajusté du quatrième trimestre de 2017, le taux effectif inférieur du quatrième trimestre de 2018 reflète principalement l'effet de la baisse des taux d'imposition découlant de la réforme fiscale américaine.

Le résultat net du quatrième trimestre de 2018 est de 16,1 millions $, en baisse de 23,7 millions $ sur le résultat net de 39,8 millions $ constaté au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Il faut cependant noter que ce résultat comprend des frais financiers additionnels, nets d'impôts, de 1,8 million $ relatifs au financement de l'acquisition et une perte nette de 1,4 million $ de OOB. Sans les effets de l'ajustement des passifs d'impôt différé en 2017 et les effets de l'acquisition de OOB, le résultat net du quatrième trimestre de 2018 aurait été en baisse de 9,2 millions $ sur celui du quatrième trimestre de 2017.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'établit à 15,8 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 2,26 $ pour le quatrième trimestre de 2018. Il se compare à un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 37,2 millions $ pour un résultat de base et dilué par action de 5,32 $ pour la période comparable de 2017. Sans l'impact de 10,2 millions $ lié à l'ajustement des passifs d'impôt différé en 2017 et les effets de l'acquisition de OOB, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société du quatrième trimestre de 2018 aurait été en baisse de 8,3 millions $ sur celui du trimestre comparable de 2017.

Perspectives

La Société constate une légère baisse des volumes de ventes de l'industrie sur le marché américain des jus et boissons de fruits pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2018. La situation est différente au Canada alors que les volumes de ventes de l'industrie ont été en très légère hausse par rapport à la même période de l'année précédente. Les ventes de la Société ont été en hausse de 4,4 % au cours de l'année 2018 lorsque comparées à la même période en 2017. Lorsqu'on élimine les effets de change et de l'acquisition de OOB, la hausse ajustée s'établit à 0,1 %. Sous réserve de facteurs externes significatifs, et en excluant les effets de change ainsi que l'impact de l'acquisition de OOB pour maintenir une base comparable, la Société estime réaliser en 2019 un taux de croissance des ventes annuelles consolidées légèrement supérieur à celui de 2018.

La Société demeure préoccupée par les hausses de coûts importantes affectant le transport. Elle note également que les coûts élevés de la résine et autres matières premières achetées au quatrième trimestre auront un impact défavorable sur le coût des ventes du premier trimestre de 2019 alors que les coûts du deuxième trimestre devraient se rapprocher des moyennes historiques. La Société s'attend à ce que les augmentations des prix de vente continuent de prendre effet graduellement au cours de 2019 mais elle se doit de demeurer prudente face à un environnement concurrentiel rendu plus difficile suite, entre autres, à un changement de propriété affectant son plus important concurrent aux États-Unis. Au Canada, la Société demeure vigilante face aux effets potentiels des récents changements apportés au guide alimentaire canadien.

La Société prévoit que son utilisation de fonds à des fins d'investissement connaîtra une hausse en 2019 lorsque comparée à la moyenne des cinq dernières années. Ceci s'explique, entre autres, par deux importants projets d'investissement destinés à doter la Société de capacités additionnelles tant au niveau des jus et boissons de fruits qu'au niveau des produits de spécialités alimentaires. La Société estime que l'utilisation de fonds à des fins d'investissement pourrait atteindre entre 45 millions $ et 55 millions $ en 2019. Ces déboursés auront un effet limité sur le résultat net de la Société en 2019 et auront surtout un effet sur les flux de trésorerie de la Société.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis et Rougemont.

Lassonde est également un des deux plus grands producteurs de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

En 2018, Lassonde a complété l'acquisition de Old Orchard Brands, LLC, un fabricant de jus et boissons de fruits basé à Sparta, au Michigan. OOB offre une gamme de près de 100 produits différents, incluant des jus 100 % et mélanges de jus à 100 %, des cocktails de jus à teneur réduite en sucre, des limonades et des thés aromatisés. OOB est un leader dans les jus et boissons de fruits prêts à boire dans la région du centre des États?Unis. La marque Old Orchard est également deuxième en importance aux États?Unis dans les concentrés de jus surgelés.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 15 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 200 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Dans ce document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou dans d'autres communications, la Société peut, à l'occasion, formuler des énoncés prospectifs, écrits ou oraux, au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des estimations, des attentes, des prévisions, des projections concernant : des dépenses d'investissement futures, des produits, des charges, des bénéfices, des résultats, de même que l'endettement, la situation financière, les pertes, les projets à venir, les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités. Dans le cadre du présent document, ces énoncés peuvent notamment viser les résultats préliminaires, le taux de croissance des ventes et le résultat net attribuable aux actionnaires. Les énoncés prospectifs formulés dans ce document sont destinés à aider les lecteurs à mieux comprendre la situation financière de Lassonde et les résultats de ses activités à la date indiquée, et pourraient ne pas être adéquats à d'autres fins. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « croire », « prévoir », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « estimer », « projeter », « objectif », « continuer », « proposer », « cibler » ou « viser », à la forme affirmative ou négative, à l'emploi du conditionnel ou du futur, et à l'emploi d'autres termes semblables. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques.

De par leur nature, ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes d'ordre général et spécifique. Il est donc possible que les prévisions, projections et autres énoncés ne se matérialisent pas ou diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou puissent avoir une incidence sur le degré avec lequel une prévision, projection ou autre énoncé particulier se réalisera. Quoique Lassonde soit d'avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se réaliseront.

Il est déconseillé aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, étant donné qu'en raison de divers facteurs significatifs, les résultats réels pourraient différer sensiblement des opinions, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, l'environnement économique, industriel, concurrentiel et réglementaire dans lequel Lassonde exerce ses activités ou qui serait susceptible d'avoir une incidence sur ses activités, sa capacité à attirer et à conserver des clients, des consommateurs et du personnel compétent, la disponibilité et le coût des matières premières et du transport, ses coûts d'exploitation et le prix de ses produits finis sur les différents marchés où elle exerce ses activités.

Enfin, la Société signale que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour d'autres renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Lassonde diffèrent des attentes exprimées, les personnes intéressées sont priées de consulter également la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du plus récent rapport de gestion annuel de la Société et les autres documents qu'elle dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur le site www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes, et sont sujets à changement après cette date. Lassonde ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

