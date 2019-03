Everest Group nomme AntWorkstm Leader en traitement intelligent des documents (TID) dans son évaluation PEAK Matrixtm 2019





SINGAPOUR, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- AntWorkstm, un fournisseur mondial de solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation intelligente, a annoncé aujourd'hui son placement en tant que « Leader » en traitement intelligent des documents (TID) dans l'évaluation PEAK Matrixtm 2019 de l'Everest Group.

Everest Group a évalué 16 fournisseurs de technologie TID pour leur impact sur le marché ainsi que leur vision et leur capacité dans son évaluation PEAK Matrixtm de cette année. Everest Group mentionne les Leaders qui génèrent une plus grande satisfaction globale chez leurs clients que les principaux compétiteurs et aspirants. Les clients des Leaders sont extrêmement satisfaits de leur vision et de leur stratégie produits, des capacités TID des produits, et de leur capacité à les aider à améliorer leurs résultats commerciaux.

« AntWorks est un Leader dans l'évaluation PEAK Matrixtm des produits logiciels TID du Everest Group en 2019. Sa plateforme ANTsteintm adopte une approche distinctive en tirant parti de la science fractale au lieu des réseaux neuraux pour les capacités d'apprentissage machine / cognitives », a commenté Anil Vijayan, Practice Director du Everest Group. « Avec ses capacités TID, RPA et d'ingestion de données multi-format distinctes mais intégrées, elle donne également aux entreprises la flexibilité de consommer de façon modulaire ou globale. Grâce à sa convivialité, sa flexibilité et l'adaptabilité de sa plateforme aux exigences commerciales en constante évolution, AntWorks est bien placée pour poursuivre son succès. »

« Notre reconnaissance en tant que Leader en TID témoigne de notre vision, notre stratégie et notre succès commercial avec la plateforme d'automatisation intégrée (PAI) d'entreprise ANTsteintm et notre solution de vision par ordinateur exclusive leader du secteur - la lecture machine cognitive (Cognitive Machine Reading (CMR)). CMR fournit des résultats supérieurs sur des données présentant de légères variations telles que les processus d'affaires permettant des résultats de traitement directs supérieurs », a déclaré Asheesh Mehra, co-fondateur et Group CEO, AntWorks.

D'après le rapport, la capacité d'AntWorks à traiter des données non structurées telles que des images, des champs manuscrits et des signatures (vérification) dans les documents et de contextualiser les champs extraits via le traitement du langage naturel (natural langage processing (NLP)) a aidé leurs entreprises clientes à automatiser les cas d'utilisation de traitement de documents tels que les assurances titres, le financement commercial et les états financiers. Le rapport souligne également que les clients de référence étaient extrêmement satisfaits de la flexibilité avec laquelle AntWorks s'adapte à leurs exigences commerciales changeantes et de sa proactivité à partager leur vision et leur stratégie de produits sur une base régulière.

À propos d'AntWorks

AntWorks[TM] est une entreprise mondiale spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à l'automatisation, la numérisation et la veille d'entreprise. ANTsteintm, seule plateforme au monde à comprendre chaque type de donnée, numérise chaque élément d'information pour une gamme diverse d'industries. En créant des bots humanoïdes dans un environnement low-code / no-code, ANTsteintm crée de nouvelles façons d'automatiser des processus complexes. Les solutions d'AntWorks dynamisent les entreprises avec des renseignements précis via un stack de technologies intégrées et intelligentes qui automatise et apprend indépendamment. En clair, elle accélère le nouveau, constamment. ANTsteintm est également la première et seule plateforme d'automatisation intelligente d'entreprise basée sur les principes de la science fractale et de la reconnaissance des formes.

