BonLook lance son service d'optométrie en Ontario





L'entreprise accueille une première optométriste indépendante à sa boutique de Square One à Mississauga, en Ontario.

MONTRÉAL, le 29 mars 2019 /CNW/ - BonLook est fière d'annoncer la présence d'une optométriste dans l'une de ses boutiques de la région de Toronto. L'arrivée de Mme Poonam Lakhani permet l'ajout de services optométriques et ainsi de bonifier son expérience client. Situé à la boutique de Square One de Mississauga, le bureau offrira des examens complets de la vue pour adultes et enfants, un service de consultation pour les lentilles cornéennes et du soutien en lien avec les consultations en ophtalmologie dans un environnement professionnel réservé aux consultations. Ouverte depuis août 2018, cette boutique est la première de la famille BonLook à offrir une gamme complète pour le client désirant obtenir des conseils tant médicaux, professionnels et stylistiques pour l'achat de montures.

« Je suis ravie d'être la première optométriste indépendante dans une boutique BonLook et d'offrir à leur clientèle la possibilité de passer un examen de la vue ainsi que de recevoir des conseils en matière de santé oculaire au même endroit. BonLook est une entreprise dynamique qui veut faire évoluer le domaine de la lunetterie tout en mettant l'accent sur la santé de ses clients et le service qui leur est offert. Ma présence à la boutique de Square One permettra sans aucun doute d'offrir des services plus complets aux clients. Nous croyons que ce sera le début d'une union fructueuse que nous espérons faire grandir au cours des prochains mois », a commenté Dre Poonam Lakhani, optométriste.

« Nous sommes emballés de la venue de Poonam, qui dirigera notre premier espace de consultation en optométrie. Depuis l'ouverture des boutiques BonLook, nous avons toujours mis l'accent sur l'aspect professionnel de nos services. Aujourd'hui, l'entreprise emploie plus de 45 opticiens à travers le pays et nous sommes fiers d'offrir désormais à notre clientèle des services à valeur ajoutée grâce à l'arrivée d'une optométriste d'expérience », a déclaré Louis-Félix Boulanger, cofondateur et chef de l'exploitation de l'entreprise.

Les services optométriques à la boutique de Square One, à Mississauga, seront offerts à compter du 29 mars 2019. Les clients désirant prendre rendez-vous peuvent se rendre en boutique ou sur le site de l'entreprise https://fr-ca.bonlook.com/rendez-vous/square-one-mississauga/optometriste

À PROPOS DE BONLOOK

BonLook offre une expérience de vente innovatrice et des produits qui ont du style, avec une qualité sans faille. Depuis ses débuts, l'entreprise a pour objectif de rendre la lunette de prescription accessible afin d'en faire un accessoire mode incontournable au rapport qualité-prix sans égal. Initialement lancée en ligne, l'entreprise compte maintenant 32 points de vente au Québec et en Ontario et planifie d'atteindre 40 boutiques au Canada d'ici 2020. Aujourd'hui, BonLook se définit comme étant l'ultime destination pour une garde-robe de montures tendance, pensées et dessinées à Montréal.

Forte de ses 375 employés, l'entreprise est un parfait exemple de la tendance omnicanale dans le domaine du commerce de détail. Cette structure requiert une uniformité dans l'expérience d'achat proposée tant en boutique que sur les plateformes cybercommerce. La force de ce modèle différencie BonLook des autres détaillants dans le domaine de l'optique au Canada.

Pour plus de renseignements, visitez le www.bonlook.com.

SOURCE BonLook

Communiqué envoyé le 29 mars 2019 à 12:01 et diffusé par :